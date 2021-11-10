RTÜK korkusuyla söylenmeyen kelimeyi Nagehan söyledi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında, şehit kardeşine hakaretler sarfeden milletvekili Lütfü Türkkan'ı savundu.

"Ahlaksız bir adam"

Akşener, Türkkan'ın küfrünü "hislerine yenik düştü" olarak değerlendirirken, şehit ağabeyi için "ahlaksız" kelimesini kullandı.

Akşener'in bu sözleri, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında da ele alındı.

"Y harfiyle kelime yakışıyor mu?"

Programın konuklarından Cem Küçük, Meral Akşener'in de partisinin grup toplantısında şehit kardeşine hakaret ettiğini "Y harfiyle başlayan bir kelime, bir kadına yakışıyor mu" ifadeleriyle belirtti.

Akşener neler söylemişti

Akşener grup toplantısında, "Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

"Yavşak yavşak yazanlara..."

Akşener, yaşanan bu olayın AK Parti'nin düzenlediği bir provokasyon olduğunu, nedeninin ise il il gezerek vatandaşların dertlerini dinlemesi olduğunu söylemişti.

Akşener ayrıca, "Her dükkan önünde yavşak yavşak konuşanlara, yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye milletimizi dinlemeye devam edeceğiz." diye konuştu