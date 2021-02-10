RTÜK kararını açıkladı! ‘Lanet dizi Çukur’a soğuk duş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV 8'de yayımlanan "Kırmızı Oda", Star TV'deki "Sefirin Kızı", Show TV'deki "Çukur" ve "Arıza" dizilerinde yayın ihlali tespit ettiğinden, yayıncı kuruluşlara idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üst kurulun haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar gündeme alındı.

TV 8'de yayımlanan "Kırmızı Oda" dizisini inceleyen üst kurul, dizide annesi tarafından küçük bir kız çocuğuna yönelik yoğun fiziksel ve psikolojik şiddete başvurulduğu gerekçesiyle sorumlu yayıncılık anlayışının yok sayıldığı görüşüne vardı ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi.

"Sefirin Kızı" dizisinde kadınlara yönelik baskıları teşvik eden, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı sahnelerin yer aldığı gerekçesiyle Star TV'ye para cezası uygulanmasını kararlaştıran kurul, "Çukur" dizisindeki şiddet sahneleri ile "Arıza" dizisinde küfürlerin doğrudan duyulması, Türkçenin kaba ve düzeysiz kullanımı ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek sahneler nedeniyle de Show TV'ye idari para cezası verilmesine hükmetti.

Kurul, FOX TV'de yayımlanan "Sen Çal Kapımı" dizisindeki bazı görüntülerin genel ahlaka ve Türk aile yapısına aykırı olduğuna, "Baraj" dizisinde ise kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığına hükmederek, kanala idari para cezasına uygulanmasına karar verdi.