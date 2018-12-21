RTÜK, “İyi Uykular Çocuklar”ı yeniledi

8 yıldır televizyonlardan her akşam çocuklara uyku saatini hatırlatan “İyi Uykular Çocuklar” animasyonunu yenileyen RTÜK animasyonun “göz bebeği” şeklindeki ana karakteri “Tele”yi çıkararak, tek cinsiyet yerine tüm çocukları temsil etmesi için kız ve erkek kardeşleri kullandı. Çalışmada, bant reklam boyutunda ve 10 saniye süreli yeni animasyonun ekranda devam eden yayın akışını engellememesine özen gösterildi.