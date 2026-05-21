İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi! Yeni sınırları açıkladı
İran, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla oluşturduğu yeni idari yapı üzerinden denetim sahasının sınırlarını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre kontrol alanı, boğazın doğu ve batı hattında belirli noktalar esas alınarak tanımlandı.
İran, Hürmüz Boğazı’ndaki denetim ve geçiş düzenlemelerine ilişkin yeni bir adım attı. “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi” adıyla faaliyet gösteren yapı, boğazda kontrol altında tuttuğu sınır alanlarını kamuoyuna ilan etti.
Yapılan açıklamayla birlikte, Hürmüz Boğazı’nda İran’ın denetim sahası olarak tanımladığı bölgenin doğu ve batı sınırları netleştirilmiş oldu. Bu gelişme, bölgedeki deniz trafiği ve güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir başlık olarak öne çıktı.
"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı’na ilişkin denetim sınır alanlarını yayımladı.
Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Mayıs’ta Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin yayımladığı haritada da aynı sınırları belirtmişti.