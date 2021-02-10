RTÜK faturayı kesti! Halk TV, Tele 1, FOX TV ve Habertürk'teki yalanlara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Habertürk'e idari para cezası verdi. İzleme uzmanlarının hazırladığı raporları gündemine alan Üst Kurul, ağırlıklı olarak haber programları ve dizi filmler hakkında hazırlanan raporları görüşerek karara bağladı. Üst kurul, 'Bahçeli'ye aşı yapan hemşire dövüldü' şeklindeki mizahi haberin gerçekmiş gibi yayınlandığı 'Özlem Gürses ile 20. Saat' isimli programa ilişkin raporu da değerlendirdi.

HALK TV'ye para cezası

RTÜK, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan bir haberi doğruluğundan emin olmadan yayınlayan Halk TV'ye yasa gereği idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Emniyet mensuplarına iftira attılar

Üst Kurul Halk TV'ye ayrıca 'Kayda Geçsin' programında herhangi bir kanıt, bulgu ya da belgeye dayandırılmadan sarf edilen "Türk polisi Türk öğrencisine aynı millettenmiş gibi davranmıyor, düşmanmış gibi davranıyor… Bu memlekette bu vatandaşlara böyle muamele yapılıyorsa o zaman şunun adını koymak gerekir: Türk Polis Teşkilatı bir siyasi partiye lüzumundan fazla sempati beslemekte… Bu hâliyle iktidar partisine muhalif davranan çocukların, gençlerin dolayısıyla lüzumundan fazla sert bir tepkiyle karşılaşıldığının farkındayım" şeklindeki ifadeler nedeniyle de ceza verdi. Yasadaki 'kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünün ihlali nedeniyle kanal hakkında idari para cezasına hükmedildi.

Habertürk'e "Militan" cezası

Üst kurul, Habertürk'te yayımlanan "Enine Boyuna" programında bir konuk tarafından sarf edilen "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" sözlerinin kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu kanaatine vardı.

Yayının kamusal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığına hükmeden kurul, basın meslek ilkeleri çiğnenerek kişi veya kuruluşları eleştiri sınırlarını ötesinde yeren yayın dolayısıyla kuruluşa idari para cezası verilmesine karar verdi.

Tele 1'e ceza

Kurul, "Zamanın Ruhu" programında küfür içeren ifadelerin engelleme yapılmadan ve korumalı saatlerde ekrana getirilmesi nedeniyle Tele 1'e idari para cezası verilmesine hükmetti.

Üst Kurul, kanaldaki "Anında Manşet" programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da inceledi. Yayında bir hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin güvencesi konumunda bulunan yargı camiasının tahkir ve tezyif edildiğini belirleyen RTÜK, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'na yönelik bazı sözlerin de eleştiri sınırlarını aştığı kanaatine vardı. Üst Kurul, bu şekilde 6112 sayılı kanunun ihlali nedeniyle kanala idari para cezası verdi.

Kurul toplantısında, "Zafer Arapkirli ile Akşam Haberleri"nde Boğaziçi Üniversitesi olayları konu edilirken kişi veya kurumlar hakkında küçük düşürücü ve iftira niteliği taşıyan ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle KRT'ye idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

FOX TV Ana Haber'e ceza

Üst kurul toplantısında ele alınan raporda, FOX Ana Haber bülteninde, süt üreticisinin 2020 yılı tarımsal desteklerini alamadığının iddia edildiği, ancak adı geçen üreticiye tarımsal destek ödemelerinin yapıldığının Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlendiğine yer verildi.

Kurul, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlandığı gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Üst kurul, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç satan, halkın manevi duygularını istismar eden yayıncılara da ağır yaptırımlar uyguladı.

Halkı dolandıran Şu TV'nin yayın lisansı iptal edildi.

Güçlü, HM (Haberin Merkezi), Park TV, Ful TV, 363 TV ve Berat kanallarına yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezaları verildi.