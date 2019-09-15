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RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

Yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Netflix'te yine bir yapımda Türkler aşağılandı. '13 Commandments' isimli dizide M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi. Kara propagandanın RTÜK düzenlemesi sonrası gelmesi 'intikam alıyor' yorumlarına neden oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 23:41
RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

Film platformu Netflix, bir kez daha Türkiye hazımsızlığını gösterdi. Daha önce aleyhimizde yapılmış dizilere yer veren platform, rezaletlerine bir yenisini daha ekledi.

Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı '13 Commandments' adlı dizinin ilk bölümünde, M.Kemal ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

Duvarda M. Kemal ve Erdoğan fotoğrafları

'13 Commandments' adlı film bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış M. Kemal ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.

Daha öncelerde ise Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.

Netflix'in Türkiye hazımsızlığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 23:41
  1. Kırıkkale
  2. Netflix
  3. 3 Commandments

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