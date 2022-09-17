RTÜK Başkanı'ndan kendisine saldıran LGBT lobisine cevap: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 18 Eylül Pazar günü düzenlenecek "Büyük Aile Yürüyüşü" üzerinden kendisini hedef alan LGBT lobisine, "Aile her şeydir." diyerek cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde, 18 Eylül Pazar günü saat 15:00'da on binlerin katılımı ile düzenlenecek "Büyük Aile Yürüyüşü" LGBT lobisini tutuşturdu.
LGBT'li sapkınların yurt dışı fonlu Türkiye temsilcileri, yürüyüşün iptali için İstanbul Valiliği'ne başvurdu.
RTÜK de eşcinsel sapkınlığa karşı verilen mücadelede aynı safı tutarak, "Büyük Aile Yürüyüşü" için yapılan çağrının yer aldığı videoyu "kamu spotu" olarak uygun gördü.
LGBT'li sapkınlar, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i de hedefe koydu.
Başkan Şahin'den sapkınlıkla mücadelede kararlılık mesajı!
Şahin kendisine saldıran LGBT lobisine Twitter hesabından cevap verdi.
Ebubekir Şahin, "Aile her şeydir." dedikten sonra sapkınlıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi:
Ailenin temel yapısını tahrip etmeye çalışanlara karşı, kanunların verdiği yetkiyle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz.
RTÜK'ü hedef alan bazı paylaşımlar şöyle: