RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya salvolar! "Dini imanı para, şizofren!"

Fatih Altaylı, geçtiğimiz haftalarda eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu Yayıncılar Federasyonu toplantısına katılmasını eleştirirken oradaki gazetecilere 'ayak takımı' ifadesini kullanması toplantıya katılan gazetecilerin tepkisini çekti.

Uzun süre tartışılan konuya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı. Şahin, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a gündem olacak açıklamalarda bulundu.

"Gazeteci Zafer Şahin’in Fatih Altaylı’ya yönelik paylaşımına bıraktığınız alkış emojisi gündem oldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Şahin şu cevabı verdi:

Bu kişi sağa sola saldırarak izleyicisini artırıp, hadsizlikten, edepsizlikten para kazanma peşinde. Ülkemizin onurlu gazetecilerine laf atarak, hakaretler ederek gündemde kalmak istiyor. Unutulma korkusu var herhalde. Çünkü hiçbir profesyonel televizyon kendisini kabul etmiyor. Programını sosyal medyaya taşımak zorunda kaldı. Kendisine sövülmesi hoşuna gidiyor gibi bir hali var. “Youtube’dan para gelsin de bana küfredilsin, umurumda değil” havalarında. İlginç. Gurur, onur ayaklar altında.

Dini, imanı para. Ciddi bir haksız kazanç da söz konusu. Olaya bu yönüyle de bakılmalı.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşan medya mensuplarına hakaretler etti. Ki aralarında meslek duayeni pek çok tecrübeli gazeteci isim var. Zafer Şahin takdir ettiğim aynı okuldan mezun olduğumuz başarılı bir gazetecidir. Yıllarını bu mesleğe verdi. Hakkın yayında olan, askeri vesayete karşı çıkan tavrıyla takdir topluyor. Tabi Altaylı darbe sevici olduğu için Zafer’in görüşlerini beğenmez. Beğenmeyebilirsin ama kimseye hakaret edemezsin. Ne söyleyeceğini düşünmeden önce ne cevap alacağını düşünmeli insan.

Sen önemli bir gazeteci topluluğuna “ayak takımı” dersen alacağın cevapları tahmin etmelisin. Ama kendi zaten küfredilmekten hoşlanıyor. Amacı bu. Buradan prim yapıyor. Zafer Şahin’in Altaylı’ya yönelik x paylaşımını beğenmem zoruna gitmiş.

Bu kişi aynı zamanda büyük yalancı ve şizofren saplantıları olan biri. Benim onunla ilgili hakaret içeren bir paylaşım yapıp sildiğimi söylüyormuş. Öyle bir şey yapsam neden sileyim, asla silmezdim. Zafer Şahin’in paylaşımını bugün olsa yine beğenir yine paylaşırım.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu şahısla ilgili dile getirdiği haklı ve çok doğru hakaretlerin bir tanesi şahsıma yapılsa insan yüzüne bakamam ama nerede... Hala pişkin pişkin o pis ağzıyla sağa sola saldırabiliyor.