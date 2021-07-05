RTÜK Başkanı Şahin'den RTÜK üyesi İlhan Taşçı'ya yayıncılık dersi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın ODA TV'den paylaştığı provokatif haberle ilgili tepki gösterdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Taşçı'nın Muhalif-yandaş diye ikiye ayırdığı RTÜK'ün verdiği ceza sayıları hakkında sosyal medyadan cevap verdi.
Şahin, yapılan tasnifin kabul edilemez olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir.