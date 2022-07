RTÜK Başkanı Şahin'den Netflix'e büyük tepki!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Jurassic World Kretase Kampı isimli çocuk dizisinde LGBT propagandasına tepki geldi.

Netflix'te yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı isimli çocuk dizisinde LGBT propagandası yapıldı. Ahlak bozan sahneler sonrası RTÜK soruşturma başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sabah'a yaptığı açıklamada, "Başından beri söylüyoruz. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Ülke güvenliğimizi tehdit eden, ahlaki, milli ve manevi değerlerimize aykırı yayınlara asla ve asla müsaade etmeyiz." dedi.

Dijital platformlardaki skandal LGBT propagandaları sürüyor. Son olarak birçok dizi ve belgeselin yer aldığı Netflix'te çocuklara yönelik hazırlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı dizi de LGBT'ye özendiren sahnelerin yer aldığı tespit edildi. RTÜK, şikayetler üzerine konuya ilişkin soruşturma başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tepki çeken yapım ile ilgili sabah.com.tr'ye konuştu. Şahin, "Kimse kusura bakmasın! Talimatımı verdim." dedi.

Netflix'te yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı dizideki LGBT propagandası içeren sahneleri değerlendiren Ebubekir Şahin, "Başından beri söylüyoruz. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Ülke güvenliğimizi tehdit eden, ahlaki, milli ve manevi değerlerimize aykırı yayınlara asla ve asla müsaade etmeyiz. Yayıncılık alanında düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi yaparken çocukları, gençleri, kadınları, yaşlılarımızı ve engellileri, dezavantajlı tüm grupları titizlikle gözetiyoruz. Dijital platformlar ülkemize geldiklerinde lisans süreçlerinde bu hassasiyetlerimizi altını kalın çizgilerle çizerek kendilerine anlattık. Bugüne kadar da özel durumlarda uyarılarımızı dikkate aldılar. Herhangi bir yasal yaptırıma gerek kalmadan sorunları çözebildik." dedi.

Sözlerini sürdüren Şahin şu ifadeleri kullandı:

Yetişkin içeriklerine çocukların kolayca ulaşamaması için PIN uygulaması talep ettik, gereği yapıldı. Benzer durumlarda ikazlarımız oluyor. Yayıncı platformlar karşılıklı anlayış çerçevesinde davranırsa sorun olmuyor. Ancak az önce saydığım kırmızı çizgilerimizin ihlali durumunda yasadan gelen yaptırım gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz.

Şahin, dünyayı ayağa kaldıran sahnelerin olduğu dizi Minnoşlar'ı da hatırlattı, Jurassic World Kretase Kampı adlı dizi için de talimatını verdiğini ifade etti.

Şahin, "Bunun örneğini Fransız yapımı Türkçeye "Minnoşlar" olarak çevrilen yapımda gördük. Küçük kız çocuklarının uygunsuz şekilde yer aldığı filme karşı koyduğumuz tepki ile yapım Türkiye'de yayınlanmadı. Son örnekte de Üst Kurul Uzmanı arkadaşlarımız bahse konu yapımı inceliyor. Talimatımı verdim. 6112 sayılı yasaya aykırı durumlar varsa gereği yapılacaktır. Kanunun 8. maddesinde yayıncılık ilkeleri açıkça sayılıyor. Bu ilkelerin ihlali durumunda gerekli müeyyidelerin uygulanması kaçınılmazdır. Bu durum bütün yapımlar için geçerli." dedi.

Kimse kusura bakmasın

RTÜK gibi kurumlardaki yöneticilerin doğrudan yayıncıyı hedef almasını doğru bulmadığını ifade eden Şahin, "Direkt bir yayıncıyı hedef almak bizim gibi görevlerde olanlara yakışmaz. Yayıncılık otoritesi olarak tüm radyo ve televizyonlara eşit mesafedeyiz. Hiçbir yayıncıyı hedef tahtasına koymayız. Söylediklerim tüm yerli ve yabancı dijital yayıncılarımız için geçerlidir. Yasa ihlali yapan yayıncılar düşünsün. İddialı bir cümle kurduğumun farkındayım ama milli ve manevi değerlerimizi koruma görevimiz bana böyle konuşmayı zorunlu kılıyor. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

Hedef insani değerleri ve İslam ahlakını yıpratmak

İnsani değerlerin ve İslam ahlakının kasıtlı bir şekilde yıpratılmak istendiğini söyleyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

Global düzende özellikle müslüman toplumları tehdit eden oluşumlar malumdur. Güçlenmesinden endişe duyulan ülkelere saldırılar ya da dini değerleri yok etmeye veya zayıflatmaya yönelik operasyonlar, ırkçı yaklaşımlar maalesef son dönemde çok daha dikkat çekici. Benzeri yıkıcı ve yıpratıcı faaliyetleri çeşitli terör örgütleri yapabildiği gibi farklı hesapları olan başkaca örgütler de planlarını uygulayabilmektedir. Hedef insani değerleri yıpratmak, İslam ahlakını sekteye uğratmak, Türkiye gibi artık dünyada fark yaratan, dünya beşten büyüktür diyen bir ülkenin manevi ve kültürel değerlerini yok ederek acizleştirmektir. Sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz bu konuda çok boyutlu mücadele veriyor. Ekonomik operasyonlarla, kültürel yıkım çalışmalarıyla, terör olaylarıyla, sosyal medya ve sanal alemin algı operasyonlarıyla kıyasıya mücadele ediliyor. Bis de rtük olarak kendi görev alanımıza giren konularda bu dik duruşu gösteriyoruz. Hiç kimsenin bizim çocuk ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerine saldırmasına göz yumamayız.

Bu noktada aile çok önemli

Biraz önce belirttiğim gibi biz kendi görev alanımızda çocuk ve gençlerin olumsuz yayın içeriklerinden etkilenmemesi için titiz bir mücadele veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ya da benzeri kuruluşlarımız, bazı STK'larımız geleceğimiz için çok güzel çalışmaları hayata geçiriyor. Geleceğimiz olan çocukların Türk aile, kültür değerleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Aile bu noktada çok önemli. Eğitimin ilk ayağı ailede veriliyor malumunuz. Sonra okullarımız, yayıncılık faaliyetleri vs vs.. Her alanda "farkında" olarak stratejik hareket edersek geleceğimizi teminat altına alabiliriz.

Ne olmuştu?

Netflix platformunda yayınlanan çocuk dizisi Jurassic World Kretase Kampı'nda ahlak bozan LGBT sahneleri yer almıştı. Tepki çeken yapım için RTÜK soruşturma başlatmıştı.