Eğitim bitmiş öyle mi? Türk üniversiteleri yine derece yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ndeki Tarihi Hamam'da düzenlendi. Toplantıya YÖK Başkanı Özvar'ın yanı sıra YÖK Başkan Vekili Naci Gündoğan ve ev sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve 23 araştırma üniversitesi ile aday izleme programındaki 6 üniversitenin rektör ve akademisyenleri katıldı.

6 ÜNİVERSİTE İLK 500'DE

YÖK Başkanı Erol Özvar, “Araştırma üniversitelerimizin son birkaç yıldan beri ortaya koyduğu performans, çok canlı bir şekilde, hakikaten ortada görünüyor. İki seneden, hatta üç seneden bu yana çok sevindirici bir performans artışı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gösterdiği parametrenin hemen hemen her birinde Araştırma Üniversitesi liginde yer alan ve hatta aday araştırma üniversitelerimiz dahil olmak üzere çok ciddi bir iyileşme söz konusu. Quacquarelli Symonds (QS) 2026 dünya sıralamasında 6 üniversitemiz ilk 500'e, 11 üniversitemiz ilk bine girme başarısı göstermiştir. 9 üniversitemiz sıralamada yükselirken, 2 üniversitemiz yerini korumuştur. Hiçbir üniversitemizin gerileme göstermemiş olması memnuniyet vericidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 285'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise 298'inci sırada yer alarak ilk 300'e girmeyi başarmıştır. Vakıf üniversitelerimizden Koç Üniversitesi 322'nci sırada, Boğaziçi Üniversitesi 371'inci sırada, Sabancı 404 ve Bilkent 415'inci sırada yer alarak ilk 500'e girmeyi başarmışlardır. Kurumumuzun 2024-2028 stratejik vizyonu doğrultusunda, özellikle araştırma üniversitelerimize odaklanarak 5 yıl içinde en az iki üniversitemizin ilk 100, on üniversitemizin ise ilk 500 arasına girmesini hedeflemekteyiZ" dedi.

GAZİ İLE KAZAK ÜNİVERSİTESİ ORTAK EĞİTİME BAŞLIYOR

Özvar, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik ve Hacettepe Üniversitelerinin katkılarıyla hayata geçen Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin ilk yılını başarıyla tamamladığını, bu yıl da bir diğer uluslararası nitelikteki üniversiteyi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açtıklarını söyledi. Özvar “Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi adını taşıyan bu üniversitede yine İstanbul Teknik, Ortadoğu, Hacettepe ve Ege Üniversitelerimizle program açacaktır. Önümüzdeki dönemde başka ortak üniversitelerin kurulması dahil olmak üzere, üniversitelerimizin yurt dışında akademik birimler açmasına yönelik politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Bu arada eğitim-öğretime başlayacak olan Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan'daki eğitim biriminden ve şubesinden de söz etmek isterim. Gazi Üniversitemiz Çimkent'te bir Kazak üniversitesiyle birlikte eğitim fakültesinin faaliyetlerine başlayacak. Biz Türk Yükseköğretim Kurulu ve kurumları olarak başta Türk dünyasıyla olan yükseköğretim alanındaki işbirliklerimizi fevkalade önemsiyoruz ve üniversitelerimizin başta çift diploma, ortak diploma programları olmak üzere gerek eğitim alanında, gerekse araştırma, ortak araştırma grupları inşa etme ve ortak bilimsel çalışmalar yapma noktasında daha fazla gayret göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

TUSAŞ'LA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Özvar, “Beş araştırma üniversitesinin paydaş olduğu ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı başarıyla faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi benzer bir program TUSAŞ ile hayata geçiriyoruz. Buna ilişkin protokol hazırlıkları tamamlandı ve yakında Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ ile beraber, imza atacağız. Bu programda sekiz araştırma üniversitemiz paydaş olarak yer alıyor. ASELSAN'ın yanında şimdi TUSAŞ'la da benzer bir programı hayata geçiriyoruz. Mesleki eğitim kapsamında mevzuatta düzenleme çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

ADEM PROJESİ 1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

YÖK Başkanı Erol Özvar, “Araştırma üniversitelerine destek programı ilk defa 2022 yılının Haziran ayında, 20 araştırma üniversitesine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon liraya kadar bir bütçe aktarımı yapılmıştır. Araştırma üniversitelerinin yıllık performans puanlarına göre bu bütçe dağılımı gerçekleşmiştir. 2023 yılında ayrılan bütçe 250 milyon liraya ulaşmıştır. 2024 yılında 400 milyon liraya ulaşmıştır. 2025 yılı için ise, ADEM projesi (Araştırma Destek Programı) 1 milyar lirayı aşmış durumdadır. 2026 yılı için ayrılan bütçe teklifi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletilmiş olup, yakın zamanda miktarının kesinleşmesi beklenmektedir" diye konuştu.

PERFORMANSTA KOÇ BİRİNCİ SIRADA

Erol Özvar, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 üniversite Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı'na dahil etmiştik. Bu üniversitelerimiz Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversiteleridir. Aday izleme programına dahil edilen bu 6 üniversite, 2024 yılı itibarıyla iki yıllık dikkatli bir izleme sürecine alınmıştır. 2025 yılı Araştırma Üniversiteleri Performans sıralamasında Koç Üniversitesi 1'inci sırada yer aldı. 2'nci sırada Sabancı Üniversitesi, 3'üncü sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi geliyor, kutluyoruz. 5'inci sırada Boğaziçi Üniversitemiz var, Boğaziçi Üniversitemizi kutluyoruz. Bu sene ilk beşte, ilk iki sırayı vakıf üniversitesi, sonra devlet üniversitelerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi geliyor. Sakarya Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi liginde ortaya koyduğu gayret, çaba ve ürünlerle girmeyi başardı ve 15'inci sıradan giriş yapmış oldu. Üniversitemizi tebrik ediyoruz" dedi.

6 ÜNİVERSİTE İZLEMEYE ALINDI

Özvar, “İzlemeye alınan üniversitelerimize yeni üniversiteler katıldı. Bu vesileyle bu üniversitelerimizi de kutluyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi izlemeye alındı. Vakıf üniversitelerinden İstinye Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Özyeğin Üniversiteleri de vakıf üniversiteleri içerisinde izlemeye alınan diğer üniversiteler kategorisine girmiş oldu" ifadelerini kullandı.