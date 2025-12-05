Erdoğan'dan madalya kazanan sporculara tebrik: "Türkiye bir spor devrimi yaşamıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2025 yılları arasında düzenlenen uluslararası büyük organizasyonlarda madalya kazanan tekvando, halter ve karate sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Kabulde yaptığı konuşmada, sporcuların kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Erdoğan, gençlere örnek olmaya devam edeceklerine yürekten inandığını söyledi.

Erdoğan, sporculara teşekkür ederek, "Bu gurur tablosu için hepinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, başarılarınız inşallah daim olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM SPORCULARIMIZ DEĞERLİDİR" VURGUSU

Kazanılan madalya sayısının artmasının ve yeni kotaların eklenmesinin önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu hususun altını çizdi:

"Burada şu hususu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bizim nazarımızda tüm sporcularımız değerlidir ve önemlidir. Dereceye girsin ya da girmesin ülkemiz için yarışan, ter döken her bir sporcumuzla millet olarak iftihar ediyoruz."

Devlet olarak spora yatırımların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarla kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Erdoğan, "Diğer alanlarda olduğu gibi sporda da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için büyük bir çaba harcıyoruz," dedi.

BAKAN BAK: TÜRKİYE BİR SPOR DEVRİMİ YAŞAMIŞTIR

Kabulde söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda sporda gerçekleştirdiği büyük yatırımların meyvelerini topladığını söyledi. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminden itibaren de... Başbakanlığınız ve Cumhurbaşkanlığınız döneminde Türkiye bir spor devrimi yaşamıştır."

Türk sporcularının başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini belirten Bakan Bak, İslam Oyunları'nda Türkiye'nin 72 altın, toplam 155 madalya ile birinci olduğunu hatırlattı ve gelecekte de büyük başarılar kazanılacağına inandığını dile getirdi.