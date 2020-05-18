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RTÜK Başkanı Şahin: “Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:02:22 -
RTÜK Başkanı Şahin: “Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir” dedi.


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan’ın Ülke TV’de yayınlanan bir programdaki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şahin, “Sevda Noyan’ın Ülke TV’de yayınlanan programdaki söylemleri kamu vicdanını derinden yaralamıştır. O sözler hiçbirimiz açısından kabul edilemez. Kamu vicdanı hepimizin vicdanıdır. FETÖ ile mücadele hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak önceliğimizdir. FETÖ’ye karşı mücadelemize zarar verecek hiçbir tutuma göz yummamız mümkün değildir. Tabii ki 15 Temmuz’da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.



“RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır”


Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur. RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi önyargıyla propaganda yapanlara karşı ‘Kimsenin büyütmesine gerek yok gereği yapılır, alacağımız kararlarla darbe sevicileri sevindirmeyelim’ mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum. Açıkçası art niyetli propagandaları yürütenler konuları konuşmayı değil, kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır. Anayasal bir kurum olan RTÜK, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağımsız bir idari otoritedir. Hangi görüşten olursa olsun sağduyu sahibi samimi vatandaşlarımız bu gerçeği bilmektedir. Biz aziz milletimizden yana, tarafsız olarak değerlerimiz ve sorumluluk bilinciyle vazifemizi yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır.”

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