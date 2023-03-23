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Medya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den tehditlere cevap
Medya

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den tehditlere cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-23 01:50:00 -
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den tehditlere cevap

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurumu hedef gösterenlere cevap verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), cezaevinde bulunan ve terör suçundan yargılanan Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabını yayınladığı gerekçesiyle Halk TV’ye 5 kez yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. RTÜK ayrıca, yayımladığı bir dizide kadına yönelik şiddet sahneleri yer aldığı gerekçesiyle Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezasına çarptırdı.

Bunun üzerine bazı muhalif medya organları ile bazı muhalif siyasetçiler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) hedef gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu gelişmeler sonrası Twitter'daki hesabından "Hiç kimse görevimizi yapmamızı engelleyemez" başlıklı sert bir açıklama yaptı.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Ekranlarında görevini 6112 sayılı kanuna göre yerine getiren Üst Kurulumuzu bilinçli bir şekilde hedef gösteren medya kuruluşlarına;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

RTÜK’ü ve üyelerimizi tehdit eden kibirli, halktan uzak siyasetçilere;

Teröre ve teröristlere destek veren sözde özgürlük savunucularına;

Siyasi ikbal ve menfaatleri için bile bile yalana ortak olup Üst Kurulumuza her türlü iftirayı atmaktan çekinmeyen müfterilere pabuç bırakmayacağız. Çabalarınız boşuna. Bizi sindiremezsiniz. Sonuna kadar kararlıyız.

Görevimizi Anayasa ve Kanundan aldığımız yetkilerle daha büyük bir şevkle, heyecanla ve gururla yapmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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