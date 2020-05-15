RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İsmail Saymaz'a cevap

Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programında, Türkiye'de yeni bir darbe girişimi olması durumunda yapacaklarından bahsetmesi, birtakım kesimleri rahatsız etti. Özellikle solcu tayfa, Noyan'ın darbe karşıtı söylemini kaldıramadı.

Noyan'a tepki gösteren isimlerden biri olan İsmail Saymaz da, konuyu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) getirdi. Daha önce defalarca asılsız haber yapan "yalan makinesi" İsmail Saymaz, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in rapor aldığını ve çalışmadığını ileri sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, "Başta Halk TV olmak üzere eleştirel yayın yapılan kanallardaki, suç niteliğinde olmayan ifadeleri bile hukuku eğip bükerek cezalandıran RTÜK’ün zehir hafiye başkanı, Ülke TV’de komşularını öldürme planı yapanlar sözkonusu olunca “rapor” alıyor." ifadelerini kullandı.

Ebubekir Şahin'den sert cevap

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Saymaz'ın sözlerini alıntılayarak şahsi Twitter hesabından cevap verdi. İsmail Saymaz'ın çalıştığı kurumlarda dikiş tutturamadığını anımsatan Şahin, "Yalan söylemeye utanmıyor musun, bir de gazeteciyim diye ortalıkta dolaşıyorsun. Gittiğin her yerden kovulman boşa değilmiş, yalancının tekisin. Nereden biliyorsun rapor aldığımı. Az biraz o çok savunduğun değerlere saygılı ol ve onurun varsa bu ahlaksız yalan için özür dile!" diye yazdı.

Devamında Şahin, şu paylaşımı yaptı:

"Nedir sizdeki bu RTÜK ve RTÜK Başkanı düşmanlığı. Kaç kez söyledim. 3 ay önce belirlenen başka bir toplantım sebebi ile şehir dışındaydım. Mazeretli değildim, raporlu hiç değildim sadece görevliydim. Halkımıza bile bile yalan söyleyerek kin ve nefrete sevk etmeyin. Yaptığınız suçtur!"