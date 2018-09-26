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RTÜK artık kişisel verilere erişebilecek! Yayıncılıkta yeni dönem

Dün kabul edilen yeni yönetmeliğe göre, RTÜK, yeni uygulamayla televizyonların internet yayınlarını izleyen herkesin bütün kişisel bilgilerine erişim hakkı kazandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:38
RTÜK artık kişisel verilere erişebilecek! Yayıncılıkta yeni dönem

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet üzerinden yapılan radyo ve TV yayınlarını denetim ve yaptırım kurallarına bağlayan yönetmelik taslağını görüşmek üzere dün toplandı. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantıda, internetten yapılan TV ve radyo yayınlarına geniş denetim ve sansür yetkisi getiren düzenleme oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetmeliğin ana amacı, televizyon kuruluşlarının internet üzerinden yaptığı yayınların RTÜK denetimine tabi tutulması. Ayrıca televizyonların internet üzerinden yapacakları yayın için de ayrıca lisans alması gerekecek.

RTÜK, İSTEDİĞİ BİLGİLERİ ALABİLECEK

Bu zorunluluk taslakta, "İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar; şirket ve ortaklık yapısına, programlarına, yayınlarını ileten platform işletmecilerine ve varsa abonelerine ilişkin Üst Kurul tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi belirtilen süre içerisinde vermekle yükümlüdürler" ifadeleri ile düzenleniyor.

UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALAN

Uygulama, şu anlama geliyor:

Abone sayıları ve aboneliğe ilişkin her türlü bilgi rutin olarak her yılın sonunda iletilecek, ancak RTÜK her istediğinde bu bilgileri alabilecek. Böylece Netflix, Amazon Prime, BluTV, PuhuTV, Tivibu, Digitürk — Dilediğin Yerde, D-Smart Go, Turkcell TV+, Vodafone TV, FilBox gibi milyonlarca abonesi olan, bir dizisi en az 5 milyon kez izlenen, akıllı TV, tablet ve cep telefonu üzerinden toplam izlenme süresi ise milyonlarca saati bulan, İPTV olarak adlandırılan 'online TV' platformlarının aboneleri ile abonelik sözleşmesi üzerinden kurduğu ilişkiye dair tüm kişisel bilgiler RTÜK ve BTK'nın elinde olacak.

CHP'Lİ ÜYELER İTİRAZ ETTİ

Toplantıda, BTK uzmanları ile birlikte hazırlanan yönetmelikte yeni göze çarpan bir ayrıntı üst kurulun CHP'li üyelerinin itirazına neden oldu. İtiraza rağmen kabul edilen yönetmelik maddesine göre, ücreti karşılığında hizmet veren platform işletmecileri, abonelerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi RTÜK'e iletmek zorunda.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:38
  1. Radyo Televizyon Üst Kurulu
  2. RTÜK
  3. yeni yönetmelik
  4. RTÜK kişisel verilere erişebilecek

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