RTÜK Anketine katılanların tamamında ekran bağımlılığI tespit edildi! Genç nesle yeni tehdit internet

RTÜK, Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması yaptı. 26 il ve bu illere bağlı ilçe ve köylerde yaşayan 15-21 yaş grubundaki 6 bin 626 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 35,6’sının az, yüzde 35’inin orta ve yüzde 29,4’ünün yüksek dijital okuryazarlık seviyesinde olduğu tespit edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 37,1’inin yüksek, yüzde 26,9’unun orta, yüzde 36’sının ise az düzeyde ekran bağımlılığı olduğu saptandı.

Araştırma, alt sosyoekonomik gruplara mensup ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyarken, bu gruplarda dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların oranı daha yüksek çıktı.

Dünya genelinde 2 saat 54 dakika olan televizyon izleme süresi, Türkiye genelinde 4 saat 33 dakika iken bu süre gençlerde 1 saat 42 dakika olarak belirlendi.

Araştırmanın, internet kullanımına dair verileri ise 15-21 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92,3’ünün internet kullandığını ortaya koydu.

Dünya genelinde 6 saat 54 dakika olan internet kullanımı ortalamasının Türkiye genelinde 7 saat 57 dakika olduğunu belirleyen araştırmaya göre, gençler günlük 4 saat 37 dakika internet kullanıyor.

Araştırmaya katılan ve internet kullandığını belirten kişilerin dijital yayın platformlarını izleyip izlemedikleri de incelenen araştırmada, katılımcıların yüzde 40,9’unun dijital yayın platformlarını izlediği, yüzde 59,1’inin ise izlemediği tespit edildi.