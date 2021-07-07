RTÜK affetmedi! Yalan medyasına ceza yağdı

Yeni Akit/Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Üst Kurulun önündeki dosyalardan ilki FOX televizyonuna aitti. Üst Kurul, FOX Ana Haber’de yayınlanan bazı haberlerde program sunucusunun kullandığı bir takım ifadelerin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırılık teşkil ettiğine ilişkin uzman raporunu ele aldı. Rapora yansıyan sunucu Selçuk Tepeli’nin 3 farklı haberdeki ifadeleri yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirildi. "Vurgunda İsmi Geçenler Yine Kamuda" başlığı ile verilen haberle ilgili "Yanlış işler yaptığınızda affedeceğiz çünkü yanlış işler yapmanıza biz müsaade edeceğiz mi diyorlar ne diyorlar yani?", "Peki bu çalışanların ne kadarı torpille işe girdi.” cümleleri ve "Borçlara Yapılandırma Yürürlükte" başlığında aktarılan haber sonrasında "Öyle de bir acayip durum var ki sanki bu ülke bizim değil gibi yani ona öyle kötü davranıyorlar yani seçim kazananlar, onların kazanmasından kazananlar, denizinden, ormanından, hayvanından ne kelime insanından yani sanki intikam alır gibi davranıyor." ifadeleri ile "Kanal İstanbul'da Tarih 26 Haziran", "Erdoğan: İnşaata Başlıyoruz, Eserlerimize Engel Olamayacaklar"spotuyla verilen haberde "Adetaiktidarın bencil, bencilce siyasetinin bir geçit töreni gibi olacak…Zaten hiçbirimiz, biz bu Kanal İstanbul falan biz, bizimle kimse bunu paylaşmaz. Hiçbir şeyinden faydalanamayız."sözlerinin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılarak FOX’a idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Tele 1’e 4 farklı müeyyide

Tele 1’in “5. Boyut” programının konuğu Mehmet Tezkan’ın yayındaki“TÜİK'in bürokratları hepimizincebinden para çalıyorlar. Resmen para çalıyorlar… Ee çalıyor. Bak oradaki bürokrat insanların, milyonların cebinden nasıl para çalıyor.”şeklindeki ifadeleri Üst Kurul’da eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde değerlendirilerek yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulandı.



Yine Tele 1’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programında sunucu Can Ataklı’nın sosyal yardım maksadıyla Diyarbakır’da dağıtılan gıdaları almak için sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlarla ilgili “arsız ve onursuz” tabirlerini kullanması vedahasonra AK Parti'yi ve maiyetindeki insanları kastederek genelleyici bir üslupla “tek bir kişi için benliklerini, onurlarını, gururlarını bir kenara bırakan ve bunun da karşılığını güzel bir şekilde alan kişiler” şeklinde konuşması, ayrıca Türkiye’nin uluslararası arenadaki çıkarlarını muhafaza etmek amacıyla asker bulundurduğu ülkelerden bahsederek Türkiye’nin kifayetsiz emperyalist bir ülke, halkın ise faşist ve yayılmacı zihniyetli olduğunu iddia etmesinin yayın ilkesi ihlali olduğuna kanaat getiren Üst Kurul, Tele 1’e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Masadaki 3. Dosya ise, “Türkiye’nin Gündemi” programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan tarafından sarf edilensözlerin toplumda olumsuz yargı geliştirebilecek, gerilime ve ayrışmaya sebep olabileceği; beyanların toplumsal iç barışı bozabileceği tespit edilerek Tele 1’e idari para cezası verildi.



Üst Kurul’da görüşülen Tele 1 ile ilgili bir dosya da “Gün Ortası” haber bültenindeki yayına ilişkindi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar’ın bir konuşmasının canlı yayınla verilmesi esnasında dile getirilen sözler ile konuşmanın geri planında topluluk tarafından atılan "Katil devlet hesap verecek" sloganlarının 6112 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettiği ve Türk toplumunun millî değerlerini aşağılayıcı ve kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu kanaatiyle yayıncı kanala idari para cezası müeyyidesi uygulandı.



RTÜK toplantısında aynı konuşmasının canlı yayını için KRT televizyonuna da ceza verildi.

Halk TV’nin 2 dosyası karara bağlandı

Halk TV’de yayınlanan “İki Yorum” programında Levent Gültekin ve MuratSabuncu tarafından kullanılan"İçişleri Bakanlığı sende. Bak sırtını yere vermediğin, hakkında türlü hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırmak, rezaletler dolaşan İçişleri Bakanı'nın arkasında kapı gibi duruyorsun"; "Hem Sayın Bahçeli hem de Sayın Erdoğan baba parası yiyen hovarda bir 18 yaşındaki genç gibi davranıyor…çatışmaistiyolar, dövüş istiyolar, kavga istiyolar, savaş istiyolar çünkü bizim çocuklarımız üzerinden. Biz bizniçin diyalogdan, konuşmaktan, HDP'ninsiyasette tutulmasından yanayız….garip gurebanınçocuğunun üzerinden kabadayılık taslıyorlar PKK'ya …PKK bana göre devlete çalışıyor. Devletistemiş olsa bitirir, bitirmiyor…Türkiye çok uzun süredir hukuku kaybettiği için sokakta polis görünümlü kişiler ki bunların %80'i hemen hemen hepsi AKP polisi,tabii ki de Türkiye'nin namuslu milletin polisleri de var ama bunlar AKP'nin polisleri" şeklindeki ifadelerin 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1.Fıkrasının (ç) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Halk Tv’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.



Halk TV, “Görkemli Hatıralar” programından dolayı da ceza aldı. Yayında CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcıtarafından seslendirilen "Cemo" isimli şarkının Grup Yorum'un DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı davanın iddianamesine "terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmek" iddiasıyladahil edildiği tespit edilerek ilgili yayın nedeniyle yayıncı kuruluşa program durdurma ve idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

2 ayrı yaptırım da TV 100’e…

“Var Odası” programında yayın ilkeleri arasında yer alan dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez hükümlerinin ihlal edilmesi sebebiyle TV 100 kanalına idari para cezası yaptırımı uygulandı.



Ayrıca, aynı kanalda yayınlanan “Şimdi Konuşalım” programında yer alan YPG'ye Türkiye üzerinden silah götürüldüğüne ilişkin ifadeler doğruluk ve gerçeklik ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden Üst kurul tarafından TV 100’e idari para cezası verildi.