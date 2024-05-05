RSF: Gazetecileri yargılamayın, öldürün!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bunların ne ismine bakarım, ne anlatımlarına..

Ama internet sitelerini açıyorsunuz, hep onların ismi.

Televizyonları açıyorsunuz hep onların anlatımları..

Muhafazakar kesim de dahil olmak üzere, insanlarımız ister istemez etkileniyorlar..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nasıl etkilenmeyeceksiniz ki?

Bir sürü anlı şanlı site..

Hemen hepsinde birinci haber.

Bugün gazetelerde birinci haber..

Bu kadar geniş bir ağda yer alan medya organları yazdığına göre, demek ki öyle diye bir algı oluşuyor..

Açıkladıkları endekse göre, 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde, Türkiye 158. sırada yer almış.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...