Anayasa Mahkemesi, bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini karara bağladı. AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına karar verdi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefetin rahatsız, vatandaşları ise memnun eden kararı bugün köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun "RP’de hak, AK Parti’de hak, HDP’de yasak mı?" başlıklı yazısı şu şekilde:

Bu ükede 50 bin insanın ölümüne sebep olan bir terör örgütü için, “terör örgütü diyemeyiz” diyenler var..

Dahası, “zaman zaman şiddete başvuran, hak arayışı içindeki bir örgüttür” diyenler var..

Bu söylemin yönetimde olduğu HDP için açılan kapatma davası, Anayasa Mahkemesi’nin huzurunda sözlü savunmaları beklerken..

HDP’ye yapılan hazine yardımı konusu gündeme geldi.

Terör örgütüne “hak arayışı yapan örgüt” diyenlere, devletin kasasından, bir de para yardımı yapılıyor.

Hayret ki hayret..

Ama sistem böyle kurulmuş..

12 Eylül darbecilerinin kurduğu sistemde, maalesef bu var.

Kendileri ülkedeki Kürt vatandaşlara işkence etmişler..

O işkenceler sebebi ile, Kürt kardeşlerimiz de bir hassasiyet oluşturmuşlar..

O hassasiyetin istismarı ile, aslında ne olursa olsun, doğrusu teröre başvurmamak olduğu halde..

Dış güçlerin de oyunu ile, o hassasiyet üzerinden bir grup insanı teröre bulaştırmışlar..

Makul, akl-ı selim insanların oluşturacağı seçmen çoğunluğunu da, bu terör örgütü etrafında buluşturdukları halk kesimi ile tehdit etmişler..

Bugünkü tablo tam da budur..

12 Eylül darbecilerinin ülke genelindeki işkenceleri, Kürtçe yasakları, faili meçhulleri, HDP diye bir partinin ana sebebidir..

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!..