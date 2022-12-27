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Siyaset Rozetini Meral Akşener takmıştı! Erdal Sarızeybek sert sözlerle partiden istifa ettiğini duyurdu
Siyaset

Rozetini Meral Akşener takmıştı! Erdal Sarızeybek sert sözlerle partiden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rozetini taktığı Genel İdare Kurulu Üyesi Erdal Sarızeybek, sert sözlerle partiden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 23:54:00 -
Rozetini Meral Akşener takmıştı! Erdal Sarızeybek sert sözlerle partiden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Erdal Sarızeybek, sosyal medya hesabından yaptığı, "Meselenin koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim" paylaşımıyla partisinden istifa etti.

Yaklaşık iki yıl önce İYİ Parti'ye katılan ve rozetini Genel Başkan Meral Akşener'in taktığı emekli albay Erdal Sarızeybek partiden istifa ettiğini duyurdu.

"Alın bir koltuk da ben vereyim"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarızeybek, "17 yıldır, alnı açık başı dik, huzurunuzdayım. Onca mücadele, çaba, onca cefa onca feda. Meselenin hala koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim; ‘Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu Üyeliği’ni düşürdü.’" ifadelerini kullandı.

 

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