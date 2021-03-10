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Gündem Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat
Gündem

Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozetlerini taktı. Bu esnada belediye başkanlarından birinin "Üyeliğimiz henüz yapılmadı" demesi üzerine Erdoğan, Mehmet Özhaseki'ye hemen talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:18:00 -

AK Parti'nin haftalık grup toplantısında partililere ve millete hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde AK Parti saflarına geçen iki belediye başkanına rozet taktı. Tören esnasında Erdoğan'ın rozet taktığı Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, "Üyeliğimiz henüz yapılmadı" şeklinde bir sitemde bulundu.

Mehmet Özhaseki'yi geri çağırdı

Başkanı Türkan'ın sözleri üzerine rozeti getirip yerine geri dönen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi geri çağıran Erdoğan, "Üyelik kaydını süratle yapın, onlar gecikmesin" talimatını verdi.

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