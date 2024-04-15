Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!
Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'de etkisini göstermesi beklenen bir hava sistemine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı! Meteoroloji uzmanı sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik flaş uyarı yaptı. Afrika'dan gelecek, cuma günü yurdumuzdan çıkacak.
Türkiye yeni bir sistemin etkisi altına giriyor. Bu kapsamda meteorolojik kaynaklardan da vatandaşlara yönelik uyarılar peş peşe gelmeye başladı.
Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'de etkisini göstermesi beklenen bir hava sistemine ilişkin vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Afrika'dan gelecek, cuma günü yurdumuzdan çıkacak.
Meteoroloji Bey hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Afrika sıcaklarının ardından Cuma itibariyle sıcaklıklar azalacak ve Cuma-Cumartesi-Pazar İstanbul'da serin ve yağışlı geçebilir."
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