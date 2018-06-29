Rotası olanlar hızlı ilerleyecek

‘Rotasını belirlemiş olanların hızlı ilerleyeceği bir dönemdeyiz. Yerli ve yabancı büyük şirketleri yatırıma özendirmemiz lazım’ diyen Mehmet Büyükekşi, “Bugün 1 milyar dolar ihracat sınırını aşan firma sayısı 10 iken 2023 hedefimiz 25. Bu noktada kobilerin desteklenmesi lazım ama büyük ölçekli yatırımların da gözardı edilmemesi gerekiyor” dedi.

Otomotiv sektöründeki başarıda girişimcilerin büyük pay sahibi olduklarını söyleyen Büyükekşi, sektörün 2023 yılında 75 milyar dolarlık ihracat hedefinin olduğunu, bunun için de 4 milyon taşıt üretmesi gerektiğini, hatta 2-3 yeni markaya yatırım yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

Türkiye’nin ihracat hamlesinde bu yıl itibariyle 71 bin firmanın rol aldığını belirten Büyükekşi, bunlar arasında yer alan KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 2023 yılında ihracatta adı geçen firma sayısının 100 bin olması yönünde bir plan yapıldığını kaydeden Büyükekşi şu açıklamaları yaptı:

Katma değerli üretim, inovasyon, marka ve tasarım faaliyetlerine dair girişimlerin sürekli desteklenmesi gerekiyor. Pazarın çeşitlendirilmesi için yapılacak her çalışmaya verilecek destek ekonominin de büyümesine katkı demektir.

Bir girişimde başarılı olmanın yolu, o işe özel sektörün de inanmasından geçer. Bu kesim birşeye inanmıyorsa ancak bir kere iş yaptırırsınız.

İthal ikamesi olan mallarda teşvik çalışmaları başladı, geliştirilen projelerle ithalat azaltılacak.

Ara malı ve ham maddemizi Türkiye’de üretebilirsek sorunların bir kısmını çözmüş oluruz.

DÖVİZ KURU 4.20-4.50 ARASINDA OLMALI

Bize göre Dolar / TL kuru şu anda 4.20 ile 4.50 aralığında olmalı. Ancak seçim öncesinde spekülatif ataklar oldu. Bunlar kesinlikle ihracatçının talep ettiği ve desteklediği bir şey değil. Kur 4.92 çıkınca, müşteri onun üzerinden mal talep ettiğinde çok büyük sıkıntıların doğmasına neden olabilir. Şu anda ihracatçı dolar bazında değil yüzde 10, yüzde 5- 7 arası kazanabiliyorsa ne mutlu. Bazı ekonomi uzmanlarının kurulacak kabinenin uygulayacağı politikalarla kurun 4.4 seviyesine düşeceği dile getiriliyor. Bu da önemli bir bakış açısı.

500 MİLYAR $ HAYAL DEĞİL

2023’te 500 milyar ihracat hedefi bir hayal değil planlamanın sonucu gündeme getirilmişti. Biz, 2008’de böyle bir hedefi koyarken, dünya ticaretinin hacmi 18 trilyon dolardı. Aradan geçen yıllarda krizler dahil yaşanan gelişmelerle bu rakamda büyük bir değişiklik olmadı. Geçen yılın rakamı 19 trilyon dolar civarında gerçekleşti. 2023’te ise belki 25 trilyon dolarlık hacme ulaşılır. Burada mühim olan bu hacimden alınan paydır. Biz payımızı binde 5’ten alıp daha üst noktalara getirdik. Hedef için daha çok çalışmak gerekiyor.

ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM

Yarın yapılacak TİM Başkanlık yarışına katılan üç adaya da başarılar dileyen Büyükekşi, “Adaylardan bir tanesi eski başkanımız Oğuz Satıcı, 7 yıl beraber çalıştık, ihracatın büyümesinde hizmetleri olan değerli kardeşimiz. Tahsin Öztiryaki ise 4 yıl başkan vekilliği yaptı. O da son derece değerli bir işadamı. İsmail Gülle de, uzun süre İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanlığı yaptı. Bu kıymetli arkadaşımızdan hangisi Başkan olursa, ülkenin daha çok kazanması için çalışacaktır. Gözüm arkada kalmayacak. Bizlere bu aşamada, üçüne de başarılar dilemek düşer’’ dedi.

EMEKLİ OLMAYACAĞIM

Başkanlık görevini hafta sonu devrettikten sonra emekli olmayı düşünmediğini dile getiren Büyükekşi, ‘’Ben işadamıyım, iş adamı böyle bir dönemde emekli olmaz. Kendi şirketlerimiz var, işimin başına dönmeyi düşünüyorum. Eximbank ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) çalışmalarımız var, İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis üyeliğim de devam ediyor. Ülke şartlarında kendi işimizi geliştireceğiz’’ dedi. Büyükekşi, yeni hükümet oluşumunda Ankara’dan herhangi bir teklifin söz konusu olmadığını belirterek, ’’Gündemimizde de yok, zaten o işler öyle olmuyor. Beklentimiz yok. Önemli olan ülkemizin geleceğidir’’ mesajını verdi.