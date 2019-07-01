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Rotary toplantısında okul müdürü!

Masonların kamu kurumlarındaki etkisini gündeme getirecek balo... Mersin'de Anamur Kıbrıs İlkokulu’nda müdürlük yapan Ayfer Koyuncu’nun Rotary Kulübü’nün toplantılarına katıldığı tespit edildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
Rotary toplantısında okul müdürü!

Türkiye’nin en stratejik şehirleri arasında yer alan Mersin’de, şehrin en kritik eğitim kurumlarında görevli personellerin masonik organizasyonlarda boy gösterdiği öğrenildi. Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kritik görevleri bulunan ve Anamur Kıbrıs İlkokulu’nda müdürlük yapan Ayfer Koyuncu’nun Rotary Kulübü’nün toplantılarına katıldığı tespit edildi.

Masonik tehlike

Türkiye’de nüfuz alanını sinsice genişleten ve kamu kurumlarındaki varlıkları hiçbir zaman gündeme getirilmeyen masonik yapılanmalar ülke bekasını tehdit unsuru haline geliyor. Kökü dışarıda olan masonik yapılanmaların Türkiye’deki şubeleri arasında yer alan Rotary Kulübü, hiçbir engelle karşılaşmaksızın faaliyet alanını genişletiyor. Hemen her şehirde örgütlenen mason uzantısı Rotaryenler, bünyesine kattıkları üst düzey görevli kamu personelleriyle gövde gösterisi yapıyor. Bunun bariz bir örneği geçtiğimiz hafta Mersin’de yaşandı.

Müdire hanım baş köşede!

Mason karargahları arasında yer alan Rotary Kulübü’nün Mersin’in Anamur ilçesinde 13 Haziran’da düzenlediği baloda, ilçedeki eğitim camiasının en çarpıcı isminin yer alması dikkat çekti. Rotary Kulübü’nün Ünlüselek Otel’deki toplantısında, Anamur Kıbrıs İlkokulu Müdiresi Ayfer Koyuncu’nun baş konuk olarak yer aldığı tespit edildi. Masonik toplantıya katılan müdire Ayfer Koyuncu’nun, Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de aktif görevlerde bulunduğu saptandı. İlçe MEM’in Sosyal Etkinlik Komisyonu ve Okulların Kayıt Alanı Belirleme Komisyonu’nda Koyuncu’nun da yer aldığı bildirildi.

CHP’li deniz de Masonik baloda!

Rotary Kulübü’nün Ünlüselek Otel’deki yemekli balosuna katılan bir diğer ismin ise CHP Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz olduğu öğrenildi. Rotaryenlerle bir araya gelen Durmuş Deniz, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde MHP adayı Hidayet Kılıç karşısında hezimete uğrayarak yarışı kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
  1. Mersin
  2. masonik organizasyonlar
  3. Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  4. Anamur Kıbrıs İlkokulu
  5. Ayfer Koyuncu
  6. Rotary Kulübü
  7. Mason
  8. Ünlüselek Otel
  9. Anamur Kıbrıs İlkokulu Müdiresi Ayfer Koyuncu
  10. Sosyal Etkinlik Komisyonu ve Okulların Kayıt Alanı Belirleme Komisyonu
  11. CHP Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz
  12. 31 Mart Yerel Seçimleri
  13. MHP adayı Hidayet Kılıç

YORUM YAZ

  • tahsintahsin31 dk önce
    millete masonluk iyi ögretilmelidir, devlet kanallarinda bunun belgeselleri aciklasin,masonluk siyasi güc kazanmak icin vedahada önemlisi rant gelir elde etmek icin.... bunlarmason kardesligi adi altinda, birbirilerinin isteklerini yapmak zorundalar.. mesela izmiri arastirin bu saatden sonra....adam mason oldugu icin, ihalelerde filan sahtekarlik olacak. mason åuyelere verilecek projeler, ihaleler,parseller isletmeler.... biri birilerini zengin etmek icin var bu mason kardesligi,karsi gelirsen,veya masonluktan cikmak istersen, baska bir mason üyesini ifsa edersen,aninda öldürürler seni.
  • ErenEren32 dk önce
    Devlet artık devlet olduğunu göstermeli. Bütün özel okullara el koymalı. Eğitim kişilerin sapkın davranışlarına terk edilemez.
  • İHSD başkanı ALİ AKBAŞİHSD başkanı ALİ AKBAŞ38 dk önce
    Bu atamaları kimler yapıyor merak ediyorum, atamaları yapanlar dikkat edilecek kişilerdir
  • YorumcuYorumcu50 dk önce
    Chpli olup mason rotary yada lionsdan olmayan yok. BEKA çok büyük
  • YorumcuYorumcu51 dk önce
    Hey yavrum hey bana geldiniz demek? Akit senin adın neden vakitte neden akıttı hatırlıyor musun? Öğretmeninden öğrencisine yargicindan milletvekiline Masonları verdiğin masonlarla savaştğin için...2.seçimi masonlar kaybettirdi yazın bi kenara...Lakin 1 yıl sonra gelmeyin dediğime geç olur

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