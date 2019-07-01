Rotary toplantısında okul müdürü!

Türkiye’nin en stratejik şehirleri arasında yer alan Mersin’de, şehrin en kritik eğitim kurumlarında görevli personellerin masonik organizasyonlarda boy gösterdiği öğrenildi. Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kritik görevleri bulunan ve Anamur Kıbrıs İlkokulu’nda müdürlük yapan Ayfer Koyuncu’nun Rotary Kulübü’nün toplantılarına katıldığı tespit edildi.

Masonik tehlike

Türkiye’de nüfuz alanını sinsice genişleten ve kamu kurumlarındaki varlıkları hiçbir zaman gündeme getirilmeyen masonik yapılanmalar ülke bekasını tehdit unsuru haline geliyor. Kökü dışarıda olan masonik yapılanmaların Türkiye’deki şubeleri arasında yer alan Rotary Kulübü, hiçbir engelle karşılaşmaksızın faaliyet alanını genişletiyor. Hemen her şehirde örgütlenen mason uzantısı Rotaryenler, bünyesine kattıkları üst düzey görevli kamu personelleriyle gövde gösterisi yapıyor. Bunun bariz bir örneği geçtiğimiz hafta Mersin’de yaşandı.

Müdire hanım baş köşede!

Mason karargahları arasında yer alan Rotary Kulübü’nün Mersin’in Anamur ilçesinde 13 Haziran’da düzenlediği baloda, ilçedeki eğitim camiasının en çarpıcı isminin yer alması dikkat çekti. Rotary Kulübü’nün Ünlüselek Otel’deki toplantısında, Anamur Kıbrıs İlkokulu Müdiresi Ayfer Koyuncu’nun baş konuk olarak yer aldığı tespit edildi. Masonik toplantıya katılan müdire Ayfer Koyuncu’nun, Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de aktif görevlerde bulunduğu saptandı. İlçe MEM’in Sosyal Etkinlik Komisyonu ve Okulların Kayıt Alanı Belirleme Komisyonu’nda Koyuncu’nun da yer aldığı bildirildi.

CHP’li deniz de Masonik baloda!

Rotary Kulübü’nün Ünlüselek Otel’deki yemekli balosuna katılan bir diğer ismin ise CHP Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz olduğu öğrenildi. Rotaryenlerle bir araya gelen Durmuş Deniz, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde MHP adayı Hidayet Kılıç karşısında hezimete uğrayarak yarışı kaybetmişti.