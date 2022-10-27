Mason uzantısı Rotary Kulübü'nden gençleri 'tavla'ma oyunu!

Samsun Canik Rotary Kulübü tavla turnuvası düzenleyerek, turnuvadan elde edilecek gelirin tamamını Tekkeköy Büyüklü İlkokulu’nun ana sınıfı tefrişatına katkıda bulunacağını açıkladı.

Okulları, özellikle de köy okullarını hedef alarak yardım kampanyası adı altında şer odaklı faaliyetleri için buraları üst haline getiren Rotary Kulüpleri, bu maksatlı faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek düzenleyecekleri tavla turnuvasının gelirlerini köy okullarına bağışlayacaklarını ilan ettiler.

Samsun Canik Rotary Kulübü Derneği, tavla turnuvası için hazırladıkları afişte Büyük Organizasyon, Ünlüler Gönüllüler Tavla Turnuvası düzenlediklerini belirttikten sonra şirinlik maskesi olarak kullandıkları tavla turnuvasının gelirlerini köy okullarına bağışlayacaklarını ifade ediyorlar.

Devletin Rotary kulüplerinin parasına ihtiyacı yoktur

Devletin okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için Rotaryen kuruluşların paralarına ihtiyacı yoktur.

Ayrıca afişte para toplamak için İBAN numarası verilmesine rağmen yardım ya da bağış için almış oldukları valilik izni yer almıyor.

Rotary Kulübü nedir, neyi hedefler?

Birader Masonlararası diyalogu ve dayanışmayı arttırıp, ticari, siyasal ve sosyal alanlarda etkinliğin arttırılması için, 33. derecedeki saygın bir masonunun isteği üzerine 23 Şubat 1905 günü ABD de avukat Paul Harris, kömür tüccarı Silvestre Schiele, maden mühendisi Gustav Loehr, tüccar terzi HiramShorey tarafından kurulmuştur.

Rotary Clup kurucu üyeleri ilk toplantılarını, sırayla birbirlerinin evlerinde ve bürolarında bir araya gelerek yapmışlardır.

Bu nedenle kulübe dönüşlü manasına gelen ROTARY adının verildiği bilinmektedir.

Çok hızlı yayılma gösteren ROTARY CLUB’ın şube sayısı 1910′da 16 olmuş.

Bu şubeler Amerikan Ulusal Rotary Birliğini meydana getirmiştir.

1912′de Kanada, İngiltere ve İrlanda’da açılan şubeleriyle kulüp milletlerarası bir hal almış.

Ardından Belçika Hollanda Fransa’da şubeler açılmış ve bütün dünyaya yayılmış, 1922′de ROTARY INTERNATIONAL adını almıştır. Günümüzde tüm dünyada milyonu aşkın Rotaryen olduğu bilinmektedir.

Rotary Club'a olan bu talebin nedenleri

Rotary teşkilatının yapısı incelendiğinde “Ulusal eşitlik savunuluculuğunun” lafta kaldığı, kontrolün daima güçlülerde olduğu görülür, ülkemiz Roteryanleri Amerika ve Avrupa’da kiabilerinin sözünden çıkmazlar, olabildiğince onlara hoş görünmeye çalışırlar.

Rotary Club, Masonlukla bir alakası olmadığını iddia eder, fakat teşkil Masonik guruplardan dünya çapında en güçlülerinden biri olan ROTARY’nin üyeleri genellikle iş çevrelerinden olmakla birlikte, siyaset, eğitim ve basın alanlarından da çok sayıda üyesi mevcuttur.

Temel felsefesi biraderler arası fikirsel, sosyal ve ticari ilişkileri geliştirmek, locaların dışındaki sosyal ve siyasi hayatta dayanışmayı sağlamak ve mason olmayan üyelerini Mason hedef ve amaçları doğrultusunda yönlendirmek ve uygun görülen üyelerini localara kabul etmektir.

Mason localarının bir alt basamağı

Ülkemizde 1956 da kurulmuştur, eğitim (üniversiteler ağırlıklı) ve siyasi hayatta aktif bir çok kişiyi bünyesinde barındırır.

Aynı zamanda ilk Rotary kulübünde kabul edilmiş, her iş ve meslekten bir faal üye bulundurma kararı gereği farklı meslek dallarından üyeleri mevcuttur.

Farklı mesleklerden üye bulundurma kararı üyeler arası rekabetin önlenmesi ve dayanışmanın daha da kuvvetlenmesi içindir.

Üyeler siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomik ve sosyal alanlarda etkin kişilerden seçilir.

Dolaylı yoldan bir toplumu yönlendirmenin yolu kilit kişileri kontrol altına almaktır çünkü.

Yani normal bir ilkokul öğretmeni, ve alt kademeden bir devlet memuru, ya da fabrika işçisinin tüm Masonik kulüplerde, localarda olduğu gibi Rotary Clup’da da yeri yoktur.

Kaynak: Akasyam Haber