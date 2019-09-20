Rota virüsü neden olur? Rota virüsü nasıl bulaşır?

Rota virüsü neden olur? İshaller, dünya genelinde çocuklarda görülen en sık bulaşıcı hastalıklardandırlar. 20’den fazla mikrobiyal etkeni olabilmesine rağmen bunların içinde ilk sırada Rotavirüs enfeksiyonları yer almaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç konu hakkında önemli bilgiler verdi. Peki, Rota virüsü nasıl bulaşır? İşte ayrıntılar...

Rota virüsü neden olur?

Rota virüsü özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda bağırsak iltihabına yol açan bir virüstür. Tüm dünyada 5 yaş altındaki çocuklar en az bir kez hastalığa yakalanmaktadır. Hastalık şiddetli ateş, ishal ve kusma ile kendini gösterir. Hastalığın bulaşma yolu oral - fekal (ağız - dışkı) yoludur. Hastalık özellikle kış ve ilkbaharda salgınlar yapar. Ancak diğer mevsimlerde de görülebilir. Çok şiddetli sıvı kaybı yaparak küçük çocukların ölümüne yol açabilir. Hastalığın kuluçka süresi 2 gün, iyileşme süresi ise yaklaşık 1 haftadır. Hastalığın belirli bir ilacı yoktur. Hastalıktan korunmak için aşı geliştirilmiştir. Rota virüs ishali geçirenler tekrar hastalığa yakalanabilir.

Rota virüsü insandan insana bulaşır. Özellikle 5 yaş altı çocuklar risk altındadır. Yetişkinlerde genellikle görülmez. Hasta insanların kusmuk ve dışkıları yoluyla virüs bulaşır. Hasta çocukla temas, oyuncaklar ve eşyalar hatta öksürüğü yoluyla bulaş görülmektedir. Bu nedenle kreşlerde hastalık daha yaygın görünmektedir.

Rota virüsü nasıl bulaşır?

Halen gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı çocuk ölümlerinin önemli bir etkendir. Enterik virüslerden reoviridea ailesinden olan rotavirüs ayrıca birden fazla grup ve serotiplere ayrılması İle sıklıkla çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon etkeni de olabilir.

Enfeksiyonun bulaşmasında hastalığı geçirmekte olan kişi ile direkt veya indirekt temas etkilidir. Hastalık solunum yolu veya fekal oral ( dışkı veya ağız sekresyonları, hastanın temas ettiği yüzeyler ve eşyalar) ile bulaşabilir. Çocuk yuvaları, kreşler, göçmen kampları hatta bazen hastanelerde salgınlara sebep olabilir. Hastalıktan korunmakta tüm bulaşıcı hastalıklar da olduğu gibi gerekli el ve yüzey hijyenin sağlanması etkili olmakla birlikte en etkin korunma yöntemi hastalığa karşı zamanın da ve doğru dozda çocuklarımızın aşılanmasıdır. Hastalık mikrop ile temastan 1-3 gün sonra sıklıkla kusma ve ateş bulgular ile başlayıp ardından bol sulu ishalgelişir. Rotavirüs ishali en fazla sıvı kaybı yapan ishaldir. Öyle ki bazen bezde hiç partikül olmayıp idrarla ayırt edilemeyecek kadar sıvı ve sık bir hal alabilir. Ve hastada şok tablosu, başta böbrek yetmezlikleri olmak üzere çoklu organ yetmezliğine kadar hastayı götürebilir. Eğer hastanın genel durumu düşkün, etrafa ilgisi az, ağızdan beslenmeyecek durumda, ateşi yüksek veya saat başı bol sulu ishal bulguları mevcut ise hiç zaman kaybetmeden acil birimine başvurulmalı ve damardan sıvı tedavisi başlanmalıdır. Genel durumu iyi olan bebekve çocuklarda anne sütü, formül mama ve uygun sıvılar İle oral alımın desteklenmesi gerekir. Enfeksiyona spesifik tedavi mevcut değildir. Yaşa uygun probiyotikler ve bağırsak iltihabını gerileterek sıvı kaybını azaltan bazı preparatlar ile oral çinko desteği hastaya verilebilir. Fitoterapi literatürü gözden geçirildiğinde ise turunç, nar, kızılcık ve yaban mersini gibi meyvelerin flavanoid ve polifenollerinin antirotaviral etkinlik gösterebileceği konusunda umut veren çalışmalar mevcuttur. Eğer çocuğun oral alımı iyi ise adı geçen meyvelerin kompostoları, yoğurt ve kefir, pirinç ve tarhana çorbası İle oral alımın desteklenmesi uygun olur.