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Rota virüsü çocukları tehdit ediyor

Kış aylarında 5 yaş altı çocuklarda sık görülen rota virüsünün ishalin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

01 Mart 2019 Cuma 14:41
Rota virüsü çocukları tehdit ediyor

Kış aylarında 5 yaş altı çocuklarda sık görülen rota virüsünün ishalin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, virüsün yol açtığı ishal kusma gibi belirtilerinölümcül olabildiğini belirterek, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş , akut ishalin başlıca sorumlularından biriolan rota virüsü enfeksiyonlarının çocuklarda özellikle kış mevsiminde oldukça sık görüldüğüne dikkat çekti. Dr. Tekinkuş rota virüsü hakkında ise, "Rota virüsü, her yaş grubundan insanı etkilese de, 4 ay-24 ay arasındaki bebekleri daha çok etkisi altına almaktadır. Mide ve bağırsak iltihabının en yaygın nedeni olan rota virüsü ince bağırsağa yerleşerek, çok şiddetli ishal, kusma ve ateş ile kendini gösteriyor. Özellikle vücutta yüksek oranda sıvı kaybına sebep olması hayatı tehdit ediyor. Sıvı kaybının ileri derecede olması halinde hastalık, böbrek yetmezliğine, hatta ölüme bile yol açabiliyor. Bebekler ve çocuklar arasında en sık görülen ishal nedeni olan rota virüsü dünya çapında çok sayıda çocuğun ölümüne neden olabiliyor. Bu nedenle belirtilerin bilinip, erken tedbir alınmasında fayda var" şeklinde konuştu. Rota virüsünün neden olduğu hastalığın kuluçka süresinin 1-3 gün arasında olduğuna dikkat çeken Dr. Tekinkuş, "Bu süre sonunda, çocukta hafif ateş ve kusma ardından ise karın ağrısı ve ishal başlıyor. Hastalık nedeniyle genelde dirençli bir iştahsızlık görülüyor ve bu durum yeterli sıvı alınmamasına neden oluyor.Aşırı sıvı kaybı yaşayan çocuklarda idrara daha az çıkma, ağızda kuruma ve boğazda tahriş, baş dönmesi gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Hastalıkta özellikle kusma, ishal, kanlı ishal ya da yüksek ateş gibi belirtiler görülüyorsa hemen doktora başvurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, bebeklerde ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olan rota virüsünden korunmak için hijyene dikkat etmenin yanı sıra aşı ile de tedbir alınabileceğini ifade ederek, "Hastalık son derece bulaşıcı. Hastalıktan korunmak için hijyene dikkat etmek, çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak, temiz gıdalar ve temiz su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuğun yaşam alanlarının temizliğinin iyi yapılması da hastalıktan korunmak açısından oldukça önemli. Ayrıca anne sütü de çocuğun enfeksiyondan korunması açısından çok önemli. Rota virüsü, solunum yoluyla, dışkıyla temas etmiş su ve yiyeceklerin tüketilmesiyle, virüs bulaşmış eşyalara dokunma, ardından el ve ağız teması ile bulaşabiliyor. Genellikle okul ya da kreşler salgınlara neden olabiliyor"diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:41
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