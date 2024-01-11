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Dünya Rosstat açıkladı! Son anket: 2045 yılına kadar Rusların ortalama en yaşlı yaşam süresi oranları hesaplandı! Resmen duyuruldu
Dünya

Rosstat açıkladı! Son anket: 2045 yılına kadar Rusların ortalama en yaşlı yaşam süresi oranları hesaplandı! Resmen duyuruldu

Yeniakit Publisher
2024-01-11 01:57:00 - 2024-01-11 02:03:35
Rosstat açıkladı! Son anket: 2045 yılına kadar Rusların ortalama en yaşlı yaşam süresi oranları hesaplandı! Resmen duyuruldu

Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) demografik sonuçlarına dair son anket verilerini paylaştı. Rusya son dönemlerde gündemden düşmüyor. Rus şirketlerinin çekilme kararı alarak fabrika faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanırken Rus vatandaşlarına yönelik ankette iyimser senaryoda 2045 yılına kadar Rusların ortalama yaşam süresi 84,5 yıl olarak hesaplandı...

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) demografik tahminlerine göre, iyimser senaryoda 2045 yılına kadar Rusların ortalama yaşam süresi 84,5 yıl olacak iken, aynı zamanda kötümser senaryoda ortalama yaşam süresi 77.1 yıl olarak varsayılıyor.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, demografik tahmin Ekim-Kasım 2021’de gerçekleştirilen Rusya nüfus sayımının sonuçlarına dayanarak hesaplandı. Yeni Rus bölgelerinin demografik verileri dikkate alınmadı. Rosstat, 2046 yılına kadar durumun gelişimi için üç senaryo geliştirdi: kötümser, ortalama ve iyimser.

Buna göre, 2024 yılı sonunda Rusya’da ortalama yaşam süresi kötümser senaryoda 73.1 yıl olacak iken, ortalama 73.4 yıl, iyimser senaryoda ise 74.2 yıl olacak. 2045 yılına gelindiğinde ise Rusya’da yaşam beklentisi kötümser senaryoda 77.1 yıla (erkekler 72.6 yıl, kadınlar 81.4 yıl), ortalama 79.8 yıla (erkekler 75.8 yıl, kadınlar 83.2 yıl), iyimser 84.5 yıla (erkekler 81.3 yıl, kadınlar 87.1 yıl) yükselecek.

Bir başka tahmin de 2046 yılına kadar Rusya’nın nüfus yoğunluğu ile ilgili. Kötümser senaryoya göre, 130.59 milyon kişi, ortalama 138.77 milyon kişi, iyimser versiyonunda ise 150.87 milyon kişi olacak.

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