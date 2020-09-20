Rosenborg, Norveç liginde kazandı
ANKARA (AA) - Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg, Norveç Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Haugesund'u 2-1 yendi.
Rosenborg, 4. sırasında girdiği Norveç liginin 18. haftasında, puan tablosunun 11. basamağındaki Haugesund'u ağırladı.
9. dakikada geriye düşen Rosenborg, Islamovic'in 50 ve Hedenstad'ın 80. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aytemiz Alanyaspor, 24 Eylül'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Rosenborg'a konuk olacak.