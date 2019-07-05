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Rosatom'dan Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara eğitim

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana eğitim veriliyor

05 Temmuz 2019 Cuma 14:12
Rosatom'dan Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara eğitim

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu NGS'de atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana eğitim verildiği bildirildi.

Rosatom'dan yapılan açıklamada, şirket bünyesinde yer alan Rosatom Teknik Akademisi ve Rosenergoatom AŞ tarafından Akkuyu NGS'de atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana verilen eğitimin bu ay başladığı ve 4 ay süreceği belirtildi.

Açıklamada, toplam 6 programdan oluşan ve Rusça gerçekleştirilen eğitimin, teorik kısmının Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinin (MEPhI) Obninsk sahasında, staj eğitimlerinin ise Leningrad ve Kalinin NGS'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yöneticisi Natalya Shulepova, eğitimin MEPhI'ye bağlı Obninsk Nükleer Enerji Mühendisliği Enstitüsünden mezun olarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk uzmanlara verildiğini aktardı.

Shulepova, "Şu anda Akkuyu NGS personel alımları ve onların eğitimlerinin yürütülmesi taleplerine uygun olarak genç uzmanlar, bilgi seviyelerinin kontrolünün yanı sıra psikolojik ve fizyolojik inceleme prosedürlerinden de geçmekteler. İlk grubun eğitim programı yıl sonuna kadar devam edecek. Eğitim yılının sonunda ise katılımcıları bir sınav beklemekte." bilgisini verdi.

Eğitime katılanlardan Yunus Emre Saldıran, Rosatom Teknik Akademisinde reaktör bölümünde kıdemli operatör olarak yetiştirilmek üzere eğitim aldığını belirterek, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bize verilen görev, 5 yıl içinde santral inşasının tamamlanarak halkımıza elektrik enerjisi akışının sağlanmasıdır. Bu nedenle bilgi birikimine gerçekten çok ihtiyacımız var ve bu bağlamda her türlü ağır eğitim yükünün altına girmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:12
  1. Akkuyu Nükleer Güç Santrali
  2. nükleer enerji santrali
  3. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom

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