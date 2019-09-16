0553 313 94 23

Rosatom yapımı yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov, faaliyete geçeceği Çutotka’ya ulaştı

MERSİN (İHA) – Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapılan ve türünün ilk örneği olma özelliği taşıyan yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov, sürekli durağı olan ve bu yılın sonunda faaliyete geçeceği Rusya’nın doğu ucundaki Pevek Çutotka’ya ulaştı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:10
Rosatom yapımı yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov, faaliyete geçeceği Çutotka’ya ulaştı

MERSİN (İHA) – Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapılan ve türünün ilk örneği olma özelliği taşıyan yüzen güç ünitesi Akademik Lomonosov, sürekli durağı olan ve bu yılın sonunda faaliyete geçeceği Rusya’nın doğu ucundaki Pevek Çutotka’ya ulaştı.


Çutotko Limanına yanaşan yüzen santral; hizmete başladıktan sonra küçük modüler reaktör (SMR) tasarımına sahip dünyanın ilk operasyonel güç santrali ve ayrıca ulaşımı güç olan bir bölgede faaliyette bulunan düşük karbon salınımına sahip güvenilir bir enerji kaynağının ilk çalışan örneği olacak.


Konuya ilişkin açıklama yapan Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, “Bu olay, Arktik’te sürdürülebilir kalkınma adına atılmış küçük bir adım olabilir ancak ulaşımı güç bölgelerin karbonsuzlaştırılması adına atılmış dev bir adımdır. Ayrıca küçük modüler nükleer güç santrallerinin dünya çapında gelişimi anlamında bir dönüm noktasıdır” dedi.


Bu proje bilim insanları, nükleer enerji uzmanları ve çevreciler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Agneta Rising, açıklamasında, “Nükleer endüstrisinin, Harmoni programı kapsamında 2050’ye kadar toplam elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini tedarik etme hedefine ulaşması için nükleer enerjinin faydalarını çok daha geniş alanlara ulaştırmalıyız. Akademik Lomonosov, temiz ve güvenilir elektrik, ısı ve su tedariki yapan ve BM’nin sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşmak için destek veren yeni model küçük, mobil ve çok amaçlı ilk nükleer güç santraldir” diye konuştu.


Pilot bir proje olan Akademik Lomonosov, ilerde yapılacak olan yüzen nükleer güç santrali filosu için bir ‘çalışan prototip’ ve Rus yapımı küçük modüler reaktör baz alınarak kıyıda yapılmış ilk montaj olma özelliğini taşıyor. Küçük güç üniteleri, Rusya’nın kuzeyi ve doğu ucundaki ulaşılması zor alanlarda konuşlanma ve ihracat için kullanışlı olacak.


Rosatom sözcüsü tarafından, sektördeki rekabetin büyüklüğünden dolayı Pevek montajının toplam maliyetinin proje bitene kadar açıklanmayacağı belirtildi. Sözcü, “Küçük reaktörleri seri halinde üretmeye başladığımızda, ulaşımı zor bölgeler için küçük modüler reaktör baz alınarak yapılmış santraller, hem paradan tasarruf ederek hem de zararlı emisyonları önleyerek elektrik üretiminde dizelden daha ucuza mal olan üretim sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:10
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
    1. KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
    2. İşten çıkartılan belediye işçisi,..
    3. Husiler: Aramco'yu her an yeniden..
    4. Ekonomik krizlerde önce sigortadan..
    5. Kırık sandalye olayında Abdullah Gül..
    6. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları..
    7. Trabzonspor’da Ekuban 2 ay sonra..
    8. Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara..
    9. Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    10. Tarık Akan vefatının 3. yılında anıldı
    11. Borsa ilk yarıda yükseldi
    12. Develi’de trafik kazası: 3 yaralı
    13. Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik..
    14. Kızı, kazada hayatını kaybeden fahri..
    15. Volkswagen müşterilerine 87 milyon..
    16. Trabzonspor, Getafe maçı..
    17. Afganistan’da seçim güvenliği
    18. Serbest piyasada altın fiyatları
    19. Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen..
    20. Suriye sınırına iş makinesi ve..
    21. Küresel piyasalar Fed'in kararına..
    22. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    23. Geçitli’deki patlamada ölen 9 sivil..
    24. "Hizbullah-İsrail gerginliği,..
    25. "Bu ligde her puan çok değerli"
    26. Yeşilyurt Belediyespor puana hasret
    27. İzmir-İstanbul otoyolunun maliyeti 6..
    28. Sanat Akademisi kayıtları başladı
    29. Petrol fiyatlarında saldırı sonrası..
    30. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda