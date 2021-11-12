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Ekonomi Rosatom, Türkiye'nin yeni nükleer güç santrali projelerinde yer almak istiyor
Ekonomi

Rosatom, Türkiye'nin yeni nükleer güç santrali projelerinde yer almak istiyor

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, "Şartlar uygun olursa, bizler de yeni NGS'lerin inşaatında yer almaktan memnuniyet duyarız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:07:00 -
Rosatom, Türkiye'nin yeni nükleer güç santrali projelerinde yer almak istiyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'nin büyüyen ekonomisiyle yeni nükleer güç santralleri (NGS) inşa etmeye devam etmesinin son derece mantıklı olduğunu belirterek, "Şartlar uygun olursa, bizler de yeni NGS'lerin inşaatında yer almaktan memnuniyet duyarız." dedi.

Lihaçev, İskoçya'nın Glasgow kentinde iki haftadır devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hızla büyüyen bir ekonomiye sahip olduğuna işaret eden Lihaçev, "Türkiye büyük ve büyüyen bir ekonomiye sahip. NGS inşa etmeye devam etmesi son derece mantıklı." diye konuştu.

Güney bölgelerinin yanı sıra, Türkiye'nin Karadeniz sahili ve batı bölgelerinde de NGS inşa edilmesinin mantıklı olduğunu anlatan Lihaçev, "Rusya'nın katılımı şartlara bağlı. Resmi olarak davet edilirsek ve şartlar uygun olursa, bizler de yeni NGS'lerin inşaatında yer almaktan memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

Nükleer enerji teknolojisinde son gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunan Lihaçev, şunları paylaştı:

"İnsanlığın sahip olduğu uranyum rezervleri konusunda bazı şüpheler var. Yaklaşık 50 ila 60 yıl için tamamen rahat bir durumdayız. Yeni teknolojiler, uranyum ham maddesinin yeniden kullanılmasını mümkün kılacak. Bu durumda, uranyumun ömrü 600 yıl sürecek."

 

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