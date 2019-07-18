Röntgen teknisyeni davayı kazandı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz aylarda Sağlık-Sen üyesi bir röntgen teknisyeni, sağlık sebebiyle Konya’ya tayinini istemiş, lakin olumlu yanıt alamamıştı. İdarenin kararına Sağlık-Sen’in açtığı itiraz davasında Kastamonu İdare Mahkemesi, insani durumu dikkate alıp, sağlık mazeretini haklı bularak idarenin talebini reddetti. Konu hakkında basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlık mazereti, eş durumu gibi önemli konularda mevzuatın bu tayinlere imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, emsal niteliğinde bir karar verdi

Sözleşmelilerin zorunlu hizmet sürelerinin 4+2 yıldan 3+1 yıla düşürülmesini sağladıklarını belirten Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Süre düşmüş de olsa üyemiz, tedavisinin sürdüğü yerde değil de görev yerinde çalışmaya devam edecekti. Bu nedenle mahkemenin kararı önemli bir karardır. Sağlık mazereti, eş durumu gibi önemli konularda mevzuatın bu tayinlere imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.” diye konuştu.