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Röntgen teknisyeni davayı kazandı

Sağlık-Sen üyesi bir röntgen teknisyeninin, sözleşmeli olarak görev yaptığı Karabük’ten, tedavisinin sürdüğü Konya’ya sağlık mazeret tayini talebini reddeden idare kararı mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme insani durumu göz önüne alarak itirazı haklı buldu ve tayin talebini reddeden kararı iptal etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:36
Röntgen teknisyeni davayı kazandı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz aylarda Sağlık-Sen üyesi bir röntgen teknisyeni, sağlık sebebiyle Konya’ya tayinini istemiş, lakin olumlu yanıt alamamıştı. İdarenin kararına Sağlık-Sen’in açtığı itiraz davasında Kastamonu İdare Mahkemesi, insani durumu dikkate alıp, sağlık mazeretini haklı bularak idarenin talebini reddetti. Konu hakkında basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlık mazereti, eş durumu gibi önemli konularda mevzuatın bu tayinlere imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, emsal niteliğinde bir karar verdi

Sözleşmelilerin zorunlu hizmet sürelerinin 4+2 yıldan 3+1 yıla düşürülmesini sağladıklarını belirten Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Süre düşmüş de olsa üyemiz, tedavisinin sürdüğü yerde değil de görev yerinde çalışmaya devam edecekti. Bu nedenle mahkemenin kararı önemli bir karardır. Sağlık mazereti, eş durumu gibi önemli konularda mevzuatın bu tayinlere imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:36
  1. Konya
  2. Kastamonu
  3. Sağlık-Sen
  4. Semih Durmuş

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