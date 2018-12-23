Rönesans’tan LNG’ye 2,2 milyar euroluk imza

Rönesans Holding, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) sektöründe elde ettiği birikimi ve tecrübeyi Rusya’nın Murmansk bölgesine taşıyor. Holding şirketlerinden Rönesans Endüstri Tesisleri (RHI), İtalyan enerji firması Saipem ile Rusya’nın ‘Arktik LNG 2’ projesi kapsamında bazı tesislerinin tasarım ve inşaatını yapmak üzere anlaşmaya vardı. İtalya’nın başkenti Roma’da imzalanan sözleşmenin yatırım bedeli yaklaşık 2,2 milyar Euro. Sözleşmede Rönesans Holding ve Saipem’in ortak girişim kurmaları, çalışmalara yakın zamanda başlamaları öngörülüyor. Dünyanın en büyük LNG projelerinden biri olmaya hazırlanan ‘Arktik LNG 2’nin tüm yatırım maliyetinin yaklaşık 25,5 milyar dolar olacağı belirtiliyor.