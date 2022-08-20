Rönesans Holding, Japon şirketlerle iş birliğini genişletiyor

Ilıcak, Japon Nikkei Asia’ya röportaj verdi. Ilıcak, röportajda Japon şirketlerle ortaklık ve iş birliklerini genişleteceklerini aktardı. Mühendislik-tedarik-inşaat-finansman (Engineering, Procurement, Construction and Financing-EPCF) modeliyle farklı coğrafyalarda yeni projeler ortaya koyacaklarını ifade etti. Ilıcak, görüşmeleri devam eden projeleri Kazakistan ve Özbekistan’da hastane inşaatı; Ceyhan’da güneş enerjisinden yeşil hidrojen üretimi ile çeşitli ülkelerde demir çelik fabrikalarının dekarbonizasyonu olarak sıraladı.

Ilıcak, yurt dışındaki hastane yatırımları için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki ortakları Sojitz’le ilerlediklerini bildirdi.

Gelir öngörüsü 5 milyar dolar

Rönesans Holding’in uluslararası pazarlardaki büyümesinin devam ettiğini anlatan Ilıcak, şu açıklamalarda bulundu: “Yıllık ortalama gelirimizi 5 milyar dolar olarak öngörüyoruz. Yıllık gelirimizin yüzde 20’sine karşılık gelen yaklaşık 1 milyar dolardan fazlasını Türkiye, Afrika, Balkan ve Orta Asya pazarlarında Japon şirketler ile olan iş birliklerimizden elde edebiliriz. Bu ülkelerdeki deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve iş gücümüz ile Japon ortaklarımızın uygun finansman ve teknoloji olanaklarını birleştirerek hem EPCF alanında hem de kamu-özel iş birliklerinde (Public Private Partnership-PPP) iyi sonuçlar aldık. Bu modelle geniş bir coğrafyada oldukça rekabetçiyiz.”

Avrupa 9'uncusu

Erman Ilıcak, 2021 sonu itibarıyla Rönesans Holding’in gelirlerinin yüzde 42’sinin Bağımsız Devletler Topluluğu, yüzde 31’inin Avrupa, yüzde 22’sinin Türkiye ve yüzde 5’inin de diğer coğrafyalardan geldiğini bildirdi.

Rönesans Holding’in Türkiye’nin en büyük müteahhitlik şirketi olduğu vurgulanan haberde Engineering News Record’a göre (ENR) geçilen yıl alanında Avrupa’nın 9’uncu, dünyanın ise 28’inci büyük şirketi olduğu hatırlatıldı. Haberde ayrıca çeşitli Japon şirketlerle holding arasında 10 yılı aşan ortaklık ve iş birliği deneyimi olduğu, Japon şirketleri ile bugüne kadar toplam 4 milyar dolar tutarında ortak proje hayata geçirildiğine yer verildi.