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Ekonomi Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halka açılıyor
Ekonomi

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halka açılıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-09 11:47:00 -
Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halka açılıyor

Portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi (AVM) ile Türkiye’nin adet ve brüt kiralanabilir alan bazında en büyük AVM yatırımcısı Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka açılıyor.

RGY, halka arz kapsamında nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan paylarını halka arz edecek. Ak Yatırım ve Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından pay başına 135 liradan halka arz edilecek toplam 33 milyon 357 bin 450 lira nominal değerli payların yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Toplam 4.5 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın halka açıklık oranı yüzde 10.08 olacak. Şirket 17, 18 ve 19 Nisan’da talep toplayacak. Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesiyle halka arz büyüklüğünün yüzde 25’ine karşılık gelen ve holding tarafından sağlanacak kaynak ile fiyat istikrarı işlemleri yapılacak. Bu kapsamda 30 gün süreyle Deniz Yatırım aracılığı ile toplam 1.1 milyar lira tutarındaki kaynak kullanımda olacak.

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