Rönesans, enerji santralinin inşasını erken tamamladı

Zerger Enerji Santrali, Türkmenistan, Japonya ve Türkiye’den devlet erkânının katıldığı açılış töreniyle faaliyete geçti. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, törenin ardından Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Purçekov Çarymyrat Hyvaliyeviç, Türkmenistan Enerji Bakanı Rejepmyradov Hajymuhammet Saparmuhammedoviç ve Japon heyetiyle öğle yemeğine katıldı. Sonrasında Ilıcak, çalışmalarından dolayı Türkmenistan saha ekibine teşekkür etti. Sumitomo Corporation & Japon Ekipman Üreticisi (OEM) Mitsubishi Power’la iş birliği içinde ilk EPC Projesini tamamlayan Rönesans Endüstri Tesisleri, santral destek ünitelerinin ön ve detay dizayn mühendislik işlerini başarıyla bitirdi. Türbin ve jeneratör için inşaat dizayn işlerinden santralin yapım çalışmalarına, aktive edilmesine kadar üstlendiği sorumlulukları kusursuz bir şekilde yerine getirdi.