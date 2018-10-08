Ronaldo'ya bir suçlama daha!

Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Kathryn Mayorga adlı kadının avukatı Leslie Stovall Daily Mail'e konuştu.

Avukat Stovall "Benzer bir deneyim yaşadığını söyleyen bir başka kadın beni aradı" dedi. Stovall Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan 2. kadının kimliğini açıklamadı ancak kadının şikayetini Las Vegas polisine iletebileceğini söyledi.

Las Vegas polisi Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan ilk kadın olan Mayorga'nın geçen hafta yaşadıklarını anlatması sonucu ünlü futbolcuya yönelik suçlamanın dosyasını yeniden açmıştı.

Yine taciz suçlaması

Şu anda 34 yaşında olan Kathryn Mayorga, Der Spiegel'e verdiği röportajlarda 2009 yılında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı.

Kadın ABD'nin Las Vegas kentindeki bir otelde iken Ronaldo'nun önce kendisini odasına davet ettiğini ardından da tacize zorladığını öne sürmüştü.

Ronaldo suçlamaları reddediyor

Mayorga'nın tecavüz suçlaması ve avukatın açıkladığı ikinci suçlamanın yanı sıra Ronado'ya yönelik 2005 tarihli bir tecavüz suçlaması daha vardı. Londra'daki bir otelde gerçekleştiği iddia edilen olay nedeniyle Ronaldo gözaltına alınıp sorgulanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle Scotland Yard soruşturmayı sonlandırmıştı.

Ronaldo hakkındaki suçlamaları reddederken, futbolcunun avukatları Mayorga'nın iddialarını yayımladığı için Der Spiegel'e dava açbilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Ronaldo'nun Las Vegas polisi ile soruşturmada işbirliği yaptığı ayrıca son aylarda polis tarafından iki kez ifadesinin alındığı da açıklandı.

Der Spiegel'in haberinin ardından Ronaldo, Portekiz Milli Takımı tarafından kadro dışı bırakılmıştı ancak Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ve kulübü Juventus, yıldız futbolcunun yanında olduklarını açıklamıştı.

Ronaldo'nun sponsorlarından Nike şirketi ise 2 gün önce "Rahatsız edici suçlamalar nedeniyle ciddi şekilde endişeliyiz ve durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.