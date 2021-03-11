  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 'Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor'
Spor

'Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor'

Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto hezimeti sonrası Juventus'ta Cristiano Ronaldo ile yollar ayrılabilir. Portekizli yıldız futbolcunun İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:21:00 -
'Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor'

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'yu uzatmada 3-2 yenmesine rağmen rakibine elenerek turnuvaya veda eden Juventus'ta Ronaldo ayrılığı yaşanabilir. İngiliz basını Portekizli yıldız futbolcunun Amerika'ya transfer olabileceğini yazdı.

Haberde David Beckham'ın takımında görmek istediği Cristiano Ronaldo için hem Juventus'a reddedemeyeceği bir teklif yapacağı hem de yıldız futbolcunun ilgisini çekecek 3 yıllık sözleşme sunacağı belirtildi.

36 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Juventus'un da yıllık 31 milyon euroluk maaşı nedeniyle yaz transfer döneminde yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde David Beckham verdiği bir röportajda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi takımında görmek istediğini dile getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor
Dünya

Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor

Pandemi süresince pek çok insan hastalığı fark etmeden atlattı. Bazıları atlattıktan sonra tekrar yakalanırken, bazılarıysa süper antikor de..
Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi
Teknoloji

Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teknolojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, "10 sen..
Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı
Gündem

Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaretin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay