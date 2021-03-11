'Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor'

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'yu uzatmada 3-2 yenmesine rağmen rakibine elenerek turnuvaya veda eden Juventus'ta Ronaldo ayrılığı yaşanabilir. İngiliz basını Portekizli yıldız futbolcunun Amerika'ya transfer olabileceğini yazdı.

Haberde David Beckham'ın takımında görmek istediği Cristiano Ronaldo için hem Juventus'a reddedemeyeceği bir teklif yapacağı hem de yıldız futbolcunun ilgisini çekecek 3 yıllık sözleşme sunacağı belirtildi.

36 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Juventus'un da yıllık 31 milyon euroluk maaşı nedeniyle yaz transfer döneminde yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde David Beckham verdiği bir röportajda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi takımında görmek istediğini dile getirmişti.