Ronaldo'nun kaldığı otele ödediği aylık ücret "Yok artık" dedirtti! Ailesi ve yakınlarıyla birlikte 17 süit kullanıyor

Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, kaldığı otele servet harcıyor. İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan haberde Ronaldo'nun kaldığı otele aylık 250 bin sterlin (yaklaşık 585 bin TL) ödediği ifade edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun yıllık 75 milyon Euro kazanacağı ve ticari anlaşmalarla birlikte 200 milyon Euro gelir elde edebileceği belirtilmişti.

Haberde, Ronaldo'nun özel bir odada kaldığı, ailesi ve yakınlarıyla birlikte 17 süitin kullanıldığı ifade edildi. Ronaldo ve ailesinin kaldığı süitte özel bir ofis, yemek odası ve oturma odasının yer aldığı aktarıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da geçtiğimiz aralık ayında Suudi Arabistan'a kamp için geldiğinde bu otelde kaldıkları ifade edildi.

Ronaldo ile yaptığı röportajla gündeme gelen Piers Morgan ise Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'daki hayatından memnun olduğunu söyledi.

Morgan açıklamasında, "Ronaldo orada mutlu. Onunla birkaç kez konuşabildik. Saha içinde ve dışarıda kesinlikle mutlu." dedi.