Ronaldo'nun golü Juventus'a yetmedi
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği İtalyan devi Juventus, konuk olduğu Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.26 Aralık 2018 Çarşamba 19:57
İtalya Liginin 18. haftasında Juventus, Atalanta'ya konuk oldu.
Mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Atalanta'nın gollerini, Duvan Zapata (2) kaydederken, Juventus'un golleri, Berat Djimsi kendi kalesine ve Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Juventus liderliğini sürdürüyor
Juventus'ta Rodrigo Bentancur 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Torino temsilcisi 50 puanla liderliğini sürdürürken, Atalanta ise 25 puanla 9. sırada yer alıyor.
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