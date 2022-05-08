Ronaldo'dan kariyerinin en zor kararı!

41 yıl sonra ilk kez Premier Lig'de üst üste 5 deplasman maçından yenilgiyle ayrılan Manchester United'da Cristiano Ronaldo, kariyerinin en zor kararının eşiğinde... 37 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinde kalırsa, 20 yıl sonra bir ilki yaşamış olacak.

Manchester United ile bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin en zor kararının eşiğinde... 37 yaşındaki yıldız, büyük değer verdiği Sir Alex Ferguson ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Premier Lig'de son olarak Brighton'a 4-0 yenilen Manchester United'ın sezonu ilk 4'ün dışında bitirmesi kesinleşti. İngiliz devi böylece gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek. 1981 yılından bu yana ilk kez deplasmanda 5 maç üst üste kaybeden Kırmızı Şeytanlar ayrıca, tarihinin en çok gol yediği sezonu geride bırakmış olacak.

TAKIMIN AYAKTA KALAN İSİMLERİNDEN...

Hürriyet'te yer alan habere göre; United'ın böylesine hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçirmesine karşın Portekizli Cristiano Ronaldo, takımın ayakta kalan isimlerinden olmayı başardı. Bu sezon 38 maçta Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, 24 gol atıp 3 de asist yaptı.

"MİRASINI KORU" TEKLİFİ GELDİ

Yaşanan kötü sürecin ardından Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair belirsizlikler artarken, Portekizli futbolcu çarpıcı bir görüşme gerçekleştirdi.

Henüz 18 yaşındayken United'a transfer olmasını sağlayan İngiliz ekibinin efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile bir görüşme yapan 37 yaşındaki futbolcu, geleceğini masaya yatırdı. Mirror'ın haberine göre ikili, Cheshire bölgesinde birbirlerine yakın yaşadıkları için Portekizli futbolcunun geleceğine dair sık sık fikir alışverişinde bulunuyordu. Geçen kötü dönemin ardından Ronaldo geleceğine dair belirsizlik yaşarken, Alex Ferguson mirasını devam ettirmesi için Portekizli oyuncunun 1 yıl daha kulüpte kalmasını istedi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

Sezon başında Manchester City'ye transfer olacağı konuşulan ancak Sir Alex Ferguson'ın devreye girmesiyle 12 yıllık aranın ardından yeniden Manchester United'a transfer olan Ronaldo'nun United ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Takımın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın planlarında yer alıp almadığı belirsiz olan 37 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

KALIRSA 20 YIL SONRA BİR İLK

Eğer Ronaldo Manchester United'da kalmaya karar verirse, 20 yıl sonra bir ilki yaşamış olacak. Portekizli süper yıldız gelecek yıl da Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giymesi halinde 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edememiş olacak.

MAAŞ KESİNTİSİ OLACAK

Premier Lig tarihindeki en düşük puanla sezonu tamamlayacak olan Manchester United'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama dolayısıyla oyuncuların maaşında yüzde 25 kesinti uygulayacak. Cristiano Ronaldo'nun maaşı bu gelişmenin ardından haftada 450 bin eurodan haftada 340 bin euroya düşmüş olacak.

İspanyol kaleci David De Gea'nın maaşı 375 bin sterlinden 281 bin sterline düşerken, Manchester United kadrosunda yer alan oyuncuların bu gelişmelerin ardından bu duruma nasıl bir tepki verecekleri merakla bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın kulübe getireceği mali zarar gözetilerek alınan bu kararın çok sayıda oyuncunun memnuniyetsizliğini beraberinde getirmesi bekleniyor.