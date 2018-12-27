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Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki

- Futbolcu Cristiano Ronaldo:- "Dünyada ve futbolda her zaman saygı ve terbiye gerekiyor. Her türlü ayrımcılığa, saldırıya ve ırkçılığa hayır"

27 Aralık 2018 Perşembe 15:08
Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki


MADRİD (AA) - İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolda ırkçılığa "hayır" dedi.

Napoli'de forma giyen Senegal asıllı futbolcu Kalidou Koulibaly'ye yönelik İnterli taraftarların ırkçı tezahüratlarıyla başlayan İtalyan futbolundaki ırkçılık olaylarına Ronaldo da tepkisini gösterdi. Ronaldo, instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada ve futbolda her zaman saygı ve terbiye gerekiyor. Her türlü ayrımcılığa, saldırıya ve ırkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan İnter-Napoli maçında, Napoli'de forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'i hedef alan ırkçı tezahüratlar ülkede futbolda ırkçılık tartışmalarını başlatmıştı.

İtalyan basını ve futbol otoriteleri de Koulibaly'e yönelik ırkçı tezahüratları eleştirdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:08
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Futbolda ırkçılık
  3. İtalya'dan futbol
  4. Kalidou Koulibaly

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