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Ronaldo'dan duygulandıran ahde vefa: Aradığı o kadın bulundu!

Bir TV programına katılan Ronaldo, çocukken kendisine yiyecek veren 3 kadını aradığını söylemişti. O 3 kadından biri olan Leca, "Eğer beni yemeğe davet etmek istiyorsa kesinlikle giderim" dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 22:08
Ronaldo'dan duygulandıran ahde vefa: Aradığı o kadın bulundu!

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, birkaç gün önce ITV kanalında Piers Morgan'a röportaj vermiş ve geçmişte yaşadığı maddi imkansızlıkları anlatmıştı.

Sporting Lisbon altyapısında oynamak için 11 yaşında tek başına Portekiz'in başkentine taşınan Ronaldo, geçirdiği zor günleri şu sözlerle anlatmıştı: "Geceleri karnımız acıktığında, stadın yanındaki fast food restoranına giderdik. Arka kapıdan kapıyı çalar , hamburger arttı mı diye sorardık. İsimlerinden biri Edna olan 3 kadın inanılmazdı. Bize çok iyilik yaptılar."

Ronaldo ayrıca, zor zamanlarında kendisine yardım eden bu üç iyi kalpli kadını uzun süredir aradığını da söylemişti.

Dailymail'deki haberde o 3 kadından biri olduğunu söyleyen Paula Leca'nın sözleri yayınlandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Paula Leca, Renascenca adlı radyo prgramına bağlanarak o dönemlerde hamburgercide çalışan kadınlardan biri olduğunu söyledi.

"Çocuklarım Ronaldo'ya hamburger verdiğime inanamıyor"

Leca, konuyla ilgili "O dönemleri hatırlıyorum. Çocuklar hamburgerciye geliyordu. Bu haftalar boyunca neredeyse her gece oluyordu. İçlerinden biri ve en çekingen olanı sanıyorum Ronaldo'ydu. Şimdi hatırlayınca gülümsüyorum. Çocuklarıma bu olayı çok defa anlattım. Ronaldo'ya hamburger verdiğime inanamıyorlardı. Kocam ise olayı zaten biliyor. Çünkü bazı geceler beni işten almaya geldiğinde bu olaya şahit oluyordu" dedi.

Leca "Uzun yıllar sonra o günleri hatırlaması çok hoş. Onun alçakgönüllülüğünü gösteriyor. Eğer beni bir yemeğe davet etmek istiyorsa kesinlikle giderim. Yapacağım ilk şey teşekkür etmek ve o günleri yâd etmek olur. Edna ile iletişimimizi ise maalesef kaybettik" dedi.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:08
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Paula Leca
  3. Sporting Lisbon

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  • Çok önemli haberÇok önemli haber3 dk önce
    Akit haber yaptığına göre, Ronaldo galiba müslüman olacak.

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