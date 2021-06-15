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Spor Ronaldo'dan Coca Cola tekmesi! Yaptığı hareketle takdir topladı
Spor

Ronaldo'dan Coca Cola tekmesi! Yaptığı hareketle takdir topladı

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, basın toplantısı yapacağı masada gördüğü Coca Cola şişelerini kaldırarak takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 00:37:00 - 2021-06-15 00:39:10

Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, EURO 2020'deki Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Coca-Cola şişelerini önünden kaldırdı ve 'su için' mesajını verdi.

Portekiz'in Macaristan ile oynayacağı maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısındaki hamlesi gündem haline geldi.

Coca-Cola şişelerini kaldırdı

Yıldız futbolcu teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki Coca-Cola şişelerini kaldırdı. Ronaldo'nun bu hamlesi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu sonrasında diğer tarafındaki su şişesini gösterdi ve 'su için' mesajı verdi.

 

 

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