Ronaldo ve Messi'den yine konuşulacak hamle!

Dünya futbolunun geçmişten günümüze en iyileri arasında olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, sosyal medya hesaplarından aynı anda bir paylaşımda bulunurken, bu paylaşım oldukça ses getirmişti. Yaşanan bu durumun ardından fotoğraftaki gizli detay da ortaya çıktı.

Yıllarca La Liga'da kıyasıya bir mücadele veren dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, bir marka için beraber objektif karşısında geçtiler.

GİZLİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI!

Messi ve Ronaldo, çekildikleri fotoğrafı aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlk kez sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan ikilinin paylaşımları çok sayıda etkileşim alırken, fotoğraftaki gizli mesaj da ortaya çıktı.

BERABERE!

Fotoğraftaki satranç pozisyonu, satrancın Ronaldo ve Messi'si olan Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın 2017'de berabere kaldığı karşılaşmadan alındığı ve iki rakip arasında kazananın olmadığı temsili nedeniyle seçildiği öğrenildi.

Ayrıca bu fotoğraf çekimi son zamanlarda kötü günler geçiren Cristiano Ronaldo için ezeli rakibi Lionel Messi'nin bir destek mesajı olarak yorumlandı.

Cristiano Ronaldo ise son röportajında Lionel Messi için büyücü benzetmesi yaparak saygı göstermişti.