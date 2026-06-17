  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haşim Kılıç’a hodri meydan! Hukukçuya ‘hukuka güven' dersi ABD’deki Halkbank davası düştü Çarpıtma Fatih! Hamallık yapıp bahşiş alıyordun: Akit’i basmıyordun kamyona yüklüyordun Kritik konular masada: Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak Dünya Bankası onayladı! Türkiye'ye 400 milyon Euro ilave finansman Bakan Çiftçi düğmeye bastı: Yeni dönemin öncelikleri belirlendi Özel’ci isimler teklifleri reddettiklerini ileri sürüyordu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Efe iddiaları yalanladı! Başkan Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti Çınar altında renkli anlar: Bakan Tekin ve Onurşan'dan türkü düeti! Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi açıklandı
Spor Ronaldo tarihe geçti, Portekiz takıldı! Bir sürpriz de Kongo'dan
Spor

Ronaldo tarihe geçti, Portekiz takıldı! Bir sürpriz de Kongo'dan

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Ronaldo tarihe geçti, Portekiz takıldı! Bir sürpriz de Kongo'dan

Dünya Kupası'nda şaşırtan bir sonuç daha alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı. Ayıca Cristiano Ronaldo 6’ncı kez Dünya Kupası’nda forma giyerek Lionel Messi ile birlikte tarihi rekora ortak oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz, K Grubu’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne takıldı. NRG Stadyumu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Portekiz, 6'ncı dakikada Joao Neves’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında baskısını artıran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5'inci dakikada Yoane Wissa’nın golüyle eşitliği sağladı ve devre arasına 1-1’lik skorla gidildi.

 

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken mücadelede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ronaldo, 6'ncı kez Dünya Kupası’nda forma giydi

Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 6'ncı kez Dünya Kupası organizasyonunda görev aldı. 41 yaşındaki Ronaldo, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda forma giyerek kariyerinde 6'ncı kez bu turnuvada yer aldı ve Lionel Messi ile birlikte tarihi bir rekora imza attı. 38 yaşındaki Lionel Messi de Arjantin’in Cezayir ile oynadığı maçta görev alarak kariyerinde 6'ncı kez Dünya Kupası’nda forma giymiş oldu.

 

Demokratik Kongo’nun ilk golü Yoane Wıssa’dan

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıl sonra Dünya Kupası organizasyonunda yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise Yoane Wissa’dan geldi.

Dünya Kupası'nın kahramanı! 90 dakikada 1 buçuk milyon takipçi kazandı
Dünya Kupası'nın kahramanı! 90 dakikada 1 buçuk milyon takipçi kazandı

Spor

Dünya Kupası'nın kahramanı! 90 dakikada 1 buçuk milyon takipçi kazandı

ABD’nin Dünya Kupası’ndaki rezil uygulamaları tepki çekiyor! Rakip ülke milli takımlarına şüpheli muamelesi yapılıyor!
ABD’nin Dünya Kupası’ndaki rezil uygulamaları tepki çekiyor! Rakip ülke milli takımlarına şüpheli muamelesi yapılıyor!

Gündem

ABD’nin Dünya Kupası’ndaki rezil uygulamaları tepki çekiyor! Rakip ülke milli takımlarına şüpheli muamelesi yapılıyor!

Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek
Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek

Spor

Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek

Dünya Kupası günlüğü: Galatasaray- Başakşehir ayrıntısı
Dünya Kupası günlüğü: Galatasaray- Başakşehir ayrıntısı

Spor

Dünya Kupası günlüğü: Galatasaray- Başakşehir ayrıntısı

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

Spor

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23