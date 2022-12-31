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Spor Ronaldo sonrası sürpriz bir bomba daha mı? Çok tanıdık isim gidecek mi?
Spor

Ronaldo sonrası sürpriz bir bomba daha mı? Çok tanıdık isim gidecek mi?

Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyada dikkatleri çeken Al Nassr, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, için de girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 17:04:00 - 2022-12-31 17:05:21
Ronaldo sonrası sürpriz bir bomba daha mı? Çok tanıdık isim gidecek mi?

Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyada dikkatleri çeken Al Nassr, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, için de girişimlere başladı.

Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 15 maçın ardından elde ettiği 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde PSG'den kiralık olarak transfer ettiği Icardi için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile de ilgileniyor.

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin transferde ciddi olduğu ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılabileceği yazıldı. Al Nassr'ın kadrosunda daha önce ligimizde forma giymiş Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Luiz Gustavo gibi tanınmış isimler bulunuyor.

29 yaşındaki Icardi, Galatasaray formasıyla 5'i ilk 11 olmak üzere 6 maça çıkarken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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