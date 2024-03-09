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Spor Ronaldinho'dan Fenerbahçe itirafı! Transfer son anda engellenmiş
Spor

Ronaldinho'dan Fenerbahçe itirafı! Transfer son anda engellenmiş

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:33:00 -
Ronaldinho'dan Fenerbahçe itirafı! Transfer son anda engellenmiş

Ronaldinho, 13 yıl önce Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos’un girişimiyle Fenerbahçe’ye transfer olacağını ancak bir yöneticinin engel olduğunu söyledi.

Brezilya basınına konuşan Ronaldinho, "İtalya’dayken yazları Antalya’ya tatile giderdim. Acun Ilıcalı'yla o zamandan tanışıyoruz" dedi.

Ronaldinho'nun bir dönem Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı yıldız, "Acun ve Roberto Carlos 2011 yılında Fenerbahçe’ye gitmem için çok ısrar ettiler ama bir Fenerbahçe yöneticisi transferimi engelledi" şeklinde konuştu.

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